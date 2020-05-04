توقعات بانكماش اقتصاد الأردن 3% بسبب فيروس كورونا

قال وزير المالية الأردني محمد العسعس يوم الأحد إن من المتوقع انكماش اقتصاد المملكة، الذي يعاني من ضغوط مالية، بنحو ثلاثة بالمئة في العام الجاري نتيجة تأثير فيروس كورونا.





وكان صندوق النقد الدولي، الذي وافق في مارس الماضي على برنامج بقيمة 1.3 مليار دولار مع الأردن، توقع في السابق نمو اقتصاد المملكة بنحو 2.1 بالمئة في 2020 وارتفاعه تدريجيا في الأعوام القليلة التالية إلى 3.3 بالمئة.





وقال الوزير في تصريحات على التلفزيون الرسمي إن تأثير الضربة الاقتصادية القوية التي عصفت بالاقتصاد المحلي عميق مشيرا إلى أنها ستستمر.





وأضاف الوزير متحدثا عن أول انكماش في نمو اقتصاد المملكة منذ 1990 ”سيكون الأثر الاقتصادي لهذا التحدي أسوأ على الاقتصاديات وعلى الشركات التي تعاني أيضا من نقاط ضعف صعبة“.





وكثفت الحكومة في الآونة الأخيرة خطواتها لإعادة الحياة إلى طبيعتها حيث سمحت لمعظم الشركات بالعودة للعمل بعد إجراءات عزل عام صارمة لنحو شهرين مع تفاقم التأثير الاقتصادي وتزايد المخاوف من أن يتسبب تسريح العمال والإفلاس في حدوث اضطرابات اجتماعية، حسبما يقول مسؤولون في أحاديثهم الخاصة.







