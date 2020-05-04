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لهذا السبب اجتمع أبطال فيلم AVENGERS عبر الفيديو كونفرانس

الإثنين 04/مايو/2020 - 09:19 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد


للمرة الأولى منذ طرح فيلم AVNGERS END GAME، اجتمع نجوم الفيلم الست الرئيسيين من جديد عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

ونقلت صحيفة ديلي ميل لقطات من لقاء الستة نجوم، روبيرت داوني جونيور، وكريس هيمسورث وسكارليت جوهانسن، وكريس ايفانس وجيرمي رينفر وأيضا مارك رفالو.

وقالت الصحيفة أن السداسي ظهرو في ضيافة جوائز نيكلوديان لاختيار الأطفال، بعد حصد فيلم AVNGERS END GAME، جائزة أفضل فيلم.

واحتفل السداسي بهذا الإنجاز عبر الفيديو كونفرانس، بسبب ظروف تفشي فيروس كورونا المستجد، بعد تغلبهم على أقرب منافس لهم في التصويت وهو فيلم علاء الدين النسخة السينمائية الحية.

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