جزء جديد من سلسلة G.I. Joe قيد التحضير بمشاركة أبطاله الرئيسيين



وذلك حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، التي أفادت بأن الجزء الثالث من سلسلة G.I. Joe كان سيطرح في فترة الخريف بعنوان Snake Eyes: G.I. Joe Origins، غير أنه قد تم تأجيل طرحه بسبب ظروف تفشي فيروس كورونا.



وسيشارك في الجزء الثالث المرتقب، والرابع من بعده، النجوم دوين جونسون وشانينج تيتوم، في الأدوار الرئيسية كما يتوقع عودة النجم بروس ويليس في دور شرفي.



وتتحدث أفلام G.I. Joe عن مغامرات لنخبة النخبة المختارة من الجنود بالجيش الامريكي المكلفون بمهام ليست اعتيادية لوحدات الجيش التقليدية.



في الوقت الذي كان يترقب به عشاق سلسلة أفلام G.I. Joe طرح الجزء الثالث الجديد منه في فترة الخريف، أعلنت الشركة المنتجة للفيلم نيتها لطرح جزء رابع في المستقبل البعيد.