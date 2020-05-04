بعد النجاح الكبير لـ Extraction..كريس هيمسورث يتوجه بالشكر لجمهوره



وذلك حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، التي نقلت مقطع فيديو صوره كريس لنفسه وقام بنشره عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، موجها من خلاله التحية لجمهوره.



وقال كريس في الفيديو ان الفيلم أصبح الأول حاليا على مستوى كوكب الأرض، وذكر في شكره الاشقاء روسو، مخرجو الفيلم الذين سبق لهيمسورث التعاون معهم في أفلام Avengers.

وعرف النجم كريس هيمسورث بتجيسده لشخصية THOR ضمن عالم مارفل السينمائي على مدار مايزيد عن 10 سنوات قدم خلالها هذه الشخصية على 3 أجزاء.



حقق فيلم Extraction للنجم الأسترالي الكبير كريس هيمسورث نجاحا غير متوقع بعد طرحه عبر منصة البث الرقمي نيتفليكس، حيث تحول لحديث العالم حاليا بعد أن تخطت نسب مشاهداته لـ 60 مليون مشاهد في أول اسبوع.