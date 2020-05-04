ألمانيا تسجل 43 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الاثنين، بأن وزارة الصحة الألمانية أعلنت تسجيل 43 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 6692 وفاة.

وأعلنت السلطات الصحية الألمانية، في وقت سابق، تسجيل 74 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 793 إصابة جديدة.

وبحسب أحدث البيانات، فقد أصيب بفيروس كورونا في ألمانيا 164،967 شخصا، توفي منهم 6،812 شخصا، وتعافى 129 ألف شخص.

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد، بدأ من الصين، وانتشر بعدها في مختلف دول العالم.

وكانت آخر إحصائيات فيروس كورونا حول العالم، سجلت مليوني و184 ألف و784 إصابة، بينما وصل عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم إلى 553.260 حالة، مقابل 146.899 حالة وفاة.

وقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول بمجموع 678.210 حالة، ويليها إسبانيا بـ 184.948 حالة، وفي المركز الثالث جاءت إيطاليا بـ 168.941 حالة، وتواجدت فرنسا في المركز الرابع بـ 165.027 حالة إصابة، بينما جاءت ألمانيا في المركز الخامس بإجمالي 137.698 حالة.