إليسا تزف خبرًا سارًا لجمهورها

أعلنت النجمة اللبنانية إليسا، انتهاؤها من تسجيل أخر أغنية في ألبومها الجديد والذي تستعد لطرحه بعد انتهاء أزمة كورونا.





ونشرت إليسا عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة قالت من خلالها: "التباعد الإجتماعي حين الإحتفال بتسجيل آخر أغنية من الألبوم، بعد أربعين يومًا على التأجيل بسبب ​فيروس كورونا​، الألبوم أصبح جاهزًا، ويمكننا أخيرًا القول أنه سيكون هناك شئ إيجابى في 2020".



