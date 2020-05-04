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إليسا تزف خبرًا سارًا لجمهورها

الإثنين 04/مايو/2020 - 09:26 ص
إليسا
إليسا
الفجر الفني
أعلنت النجمة اللبنانية إليسا،  انتهاؤها من تسجيل أخر أغنية في ألبومها الجديد والذي تستعد لطرحه بعد انتهاء أزمة كورونا.

ونشرت إليسا عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة قالت من خلالها: "التباعد الإجتماعي حين الإحتفال بتسجيل آخر أغنية من الألبوم، بعد أربعين يومًا على التأجيل بسبب ​فيروس كورونا​، الألبوم أصبح جاهزًا، ويمكننا أخيرًا القول أنه سيكون هناك شئ إيجابى في 2020".

يذكر أن إليسا تتعاون فى ألبومها الجديد، مع مجموعة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين المصريين، وقد اختارت أغلب أغانى ألبومها الجديد باللهجة المصرية، ويضم 20 أغنية حتى الآن، ومن المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة على يوتيوب، عقب انتهاء التوترات العالمية الخاصة بفيروس كورونا.

إليسا تعاونت فى ألبومها الجديد مع الشاعر بهاء الدين محمد بأغنيتين الأولى بعنوان "هعتبرك مت"، وهى من ألحان مدين، وتوزيع أحمد عبد السلام، والثانية لم يكشف عن اسمها حتى تكون مفاجأة للجمهور، من ألحان أحمد زعيم.

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