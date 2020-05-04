ماذا قال باسم ياخور للشامتين في ظهوره ببرنامج "رامز مجنون رسمي"؟









وشهدت الحلقة العديد من المواقف الطريفة بين رامز وباسم، والذي أكد له الأخير أن لديه فوبيا ولكن لم يهتم رامز وواصل تنفيذ المقلب به.





وبعد انتهاء الحلقة غرد باسم ياخور، ليرد على الشامتين في تنفيذ به المقلب: "وبعد الحلقة وجه باسم ياخور رسالة الى جمهوره قال فيها: “يلي ما بيحبني وشمتان ان شاء الله يكون انبسط وارتاح وانشفى غله واللي بيحبني انا بحبه اكتر وممنون عيونه. ونسيت قلكن عندي فوبيا من العتمة وفوبيا من الطيران وصار عندي فوبيا من البرامج".





مواعيد عرض برنامج رامز مجنون رسمي على شاشة إم بي سي





يعرض برنامج رامز مجنون رسمي على شاشة إم بي سي مصر في تمام السادسة والنصف مساءا.

















وقع الفنان باسم ياخور، ضحية لبرنامج مقالب "رامز مجنون رسمي"، في حلقة أمس الأحد 10 رمضان 2020؟