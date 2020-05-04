دولة عربية تقرر تعديل برنامج الامتحانات بسبب فيروس كورونا

قررت وزارة التربية في سوريا، اليوم الاثنين، تعديل برامج امتحانات شهادات الثانوية العامة وبرامج امتحاني شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية لعام 2020، في سياق إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة التربية السورية، في بيان رسمي أن امتحانات الشهادات الثانوية ستبدأ في الـ 21 من يوينو وتستمر حتى الـ 17 من يوليو.

فيما تبدأ امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية في الـ 22 من يونيو وتنتهي امتحانات التعليم الأساسي في الـ 8 من يوليو القادم وامتحانات الإعدادية الشرعية في الـ 14 منه.

وأصدرت السورية، قرارا يتم بموجبه نقل جميع طلاب الصفوف الانتقالية في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي إلى الصف الأعلى، كما طلبت من وزارتي التربية والصحة التنسيق لتحديد الموعد المناسب لإجراء الامتحانات بشهادتي التعليم الأساسي والثانوية بكل فروعهما، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويضع فيروس كورونا، العالم أجمع أمام مسؤوليات مختلفة؛ ويفرض تعاونا وتنسيقا في الإجراءات الوقائية بين كل الدول، وفقا لقرارات دولية ملزمة للجميع؛ من حيث الوقاية ومحاربة المرض؛ بدلا من الاقتصار على جهود كل دولة منفردة.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.