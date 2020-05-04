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تسجيل أكثر من 25000 حالة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة

الإثنين 04/مايو/2020 - 09:42 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بأنه تم الإبلاغ عن 25502 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و1313 حالة وفاة في الولايات المتحدة يوم الأحد.

تم تسجيل ما لا يقل عن 1،158،041 حالة و67،682 حالة وفاة في الولايات المتحدة، وفقًا لإحصاءات الجامعة.

عندما تبدأ الولايات في تضمين "الوفيات المحتملة" في حساباتها، كذلك سوف تقوم وحدة الجامعة. في الأيام القادمة، قد تظهر هذه التغييرات مع ارتفاع عدد الوفيات في الولايات المتحدة.

تشمل الارقام حالات من جميع الولايات الخمسين، ومنطقة كولومبيا وغيرها من الأراضي الأمريكية، بالإضافة إلى الحالات التي أعيدت إلى الوطن وتلك الموجودة في الجيش الأمريكي، ومستشفيات المحاربين القدامى والسجون الفيدرالية.

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