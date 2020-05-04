يبث من منزلها.. تفاصيل برنامج هند صبري الجديد

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تخوض الفنانة هند صبري، لأول مره تجربة تقديم البرامج من خلال تقديم برنامج جديد بعنوان "مش مسلسل هند صبري" عبر قناة "طيارة بلاي" عبر موقع"يوتيوب"، وتم تصوير البرنامج من داخل منزلها التزامًا بإجراءات التباعد الاجتماعي لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.



وصرحت هند، خلال االحلقة الاولى من برنامجها "مش مسلسل هند صبري" إنها كانت تخطط للمشاركة في السباق الرمضاني الحالي 2020 بمسلسل جديد ولكن توقف بسبب فيروس كورونا المستجد، لهذا قررت أن تشارك جمهورها مشاعرها وتصرفاتها خلال فترة العزل الصحي، للحوار مع ناس عادية كانت لديها مناسبة مهمة في عام 2020 ولم أتحدث بسبب الوباء المنتشر.





برنامج "مش مسلسل هند صبري" من إنتاج شركة طيارة للإنتاج المحتوى الرقمي من أغاني وو إعلانات وبرامج، بالتعاون مع شركة رايم برودكشنز للإنتاج وكتابة المحتوى للبرامج والإعلانات.

