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شباب قسنطينة الجزائري يقفل الطريق على الزمالك ويحصن نجمه

الإثنين 04/مايو/2020 - 09:43 ص
الزمالك
الزمالك
أمل الحلفاوي
بدأ مسئولو نادي شباب قسنطينة الجزائري، في مشوار تجديد تعاقد لاعبه حسين بن عيادة، خلال الفترة المقبلة الذي ارتبط اسمه مؤخرا بالانتقال إلى نادي الزمالك.

وقررت إدارة النادي الجزائري تجديد عقود لاعبيها الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي، ويأتي على رأسهم الثلاثي بن عيادة وحداد وبلقاسمي، نظرا لحاجة الفريق الجزائري لجهود الثلاثي في الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن الظهير الأيمن الدولي الجزائري قد ارتبط اسمه بالانتقال إلى صفوف الزمالك، بالإضافة إلى الترجي التونسي.

وسبق للاعب أن أشار في تصريحات صحفية عن وجود مفاوضات من جانب الزمالك للتعاقد معه إلا أن المفاوضات توقفت مؤخرا.

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