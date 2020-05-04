اليابان تبلغ عن أكثر من 200 إصابة جديدة بكورونا

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أعلنت السلطات الصحية اليابانية، تأكيد 218 حالة إصابة أخرى بفيروس كورونا، حيث بلغ إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد 15769 إصابة، وفقا لما اوردته شبكة "سي إن إن"



وبحسب وزارة الصحة اليابانية، لقي 18 شخصًا مصرعهم يوم الأحد بسبب الفيروس، ليرتفع عدد القتلى في البلاد إلى 523.



تشمل الاراقام 712 حالة و13 حالة وفاة مرتبطة بسفينة دايموند برينسز السياحية.



أبلغت طوكيو عن 91 حالة إصابة جديدة وأربع وفيات. سجلت العاصمة اليابانية حتى الآن 4568 حالة و145 حالة وفاة.



وسيعلن رئيس الوزراء الياباني اليوم عن إجراءات الإغلاق المصممة لإبطاء انتشار الفيروس. وفقًا للإذاعة العامة اليابانية NHK، من المرجح أن يمدد آبي حالة الطوارئ حتى 31 مايو.

