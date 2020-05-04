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بعد حلقة شيخ الحارة والجريئة.. نور هشام سليم المتحول جنسيًا الأكثر بحثًا على جوجل

الإثنين 04/مايو/2020 - 09:54 ص
هشان سليم
هشان سليم
رشا عادل
بعد إعلان الفنان هشام سليم، في برنامج "ِشيخ الحارة والجريئة" عن إجراء ابنته نور إلى عملية تحول جنسي لتصبح "نور"، أحتل نور هشام سليم قائمة مؤشرات البحث على جوجل خلال الساعات الماضية.

وكشف هشام، خلال حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي التي تقدم برنامج "شيخ الحارة والجريئة" على شاشة قناة "القاهرة والناس"، عن تفاصيل تحول ابنته نورا إلى ذكر.

وقال سليم، خلال الحوار:" إن ابنته نورا شعرت بهذه الحالة وهى فى 18 من عمرها وحاليا لديها 26 عاما وقررت انها تجرى عملية تحول جنسى نظرا لرؤيتها انها تعيش فى جسم ذكر.

وأضاف:" اننى احييها على هذا القرار خاصة فى ظل مجتمعنا الشرقى الذى لا يقبل بمثل هذه القضايا ولكن ايضا لابد ان يعيش الانسان فى الصورة التى يحبها.

برنامج "ِشيخ الحارة والجريئة" تقدمة المخرجة إيناس الدغيدي، عبر شاشة قناة "القاهرة والناس" وتستضيف خلال 30 فنان ورياضي خلال شهر رمضان الكريم.

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نور هشام سليم برنامج شيخ الحارة ايناس الدغيدي ابنة هشام سليم المتحولة جنسيا

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