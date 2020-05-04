بعد مسلسل فرصة تانية.. دياب: "بفكر أتجوز للمرة التالتة"





ومازح دياب جمهوره، عبر حسابه الخاص بموقع "فيسبوك" وكتب قائلا: "بفكر أتجوز التالتة علشان تبقى الجريمة كاملة".





طاقم عمل مسلسل فرصة تانية لـ ياسمين صبري





مسلسل "فرصة ثانية" من بطولة ياسمين صبري وأحمد مجدي وهبة مجدي وأيتن عامر وإدوارد ودياب ومحمود البزاوي وأشرف زكي وهبة عبدالغني وابتهال الصريطي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي.



أثار الفنان دياب، استفزاز جمهوره بعد تجسيده شخصية الزوج الخائن المستبد بمسلسل فرصة تانية، الذي يعرض حايا عبر عدد من القنوات الفضائية، حيث تزوج على زوجته والتي تجسد شخصيتها الفنانة هبة مجدي والتي ظهرت بشخصية الزوجة المغلوبة على أمرها.