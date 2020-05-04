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امساكية رمضان 2020 مصر | موعد صلاة المغرب في اليوم الحادي عشر من رمضان 1441.. مواقيت الصلاة اليوم الأحد 4/5/2020 في محافظات مصر

الإثنين 04/مايو/2020 - 09:43 ص
بوابة الفجر
امساكية رمضان 2020 مصر | موعد صلاة المغرب في اليوم الحادي عشر من رمضان 1441

يبحث العديد من مستخدمي جوجل عن مواعيد الصلاة اليوم الأحد 4 مايو 2020، وتسهيلًا على متابعينا الكرام في بوابة "الفجر" الإلكترونية، ننشر لكم مواعيد الصلاة اليوم الأحد 11 رمضان 1441، وموعد صلاة المغرب في جمهورية مصر العربية، ونذكركم أن مواعيد الصلاة تتغير بالنسبة لجميع المحافظات بدقائق بين كل محافظة وأخرى، حسب التوقيت المحلي لكل محافظة، لذلك نستعرض معكم فيما يلي مواقيت الصلاة في عدد من محافظات ومدن جمهورية مصر العربية.

امساكية رمضان 2020 مصر | مواقيت الصلاة اليوم الأحد 4/5/2020 في محافظات مصر

مواقيت الصلاة في القاهرة
الصلاة وقت الاذان
صلاة الفجْر 3:33 am
الشروق 5:09 am
صلاة الظُّهْر 11:52 am
صلاة العَصر 3:29 pm
صلاة المَغرب 6:35 pm
صلاة العِشاء 8:00 pm

مواقيت الصلاة في الأسكندرية
الصلاة وقت الاذان
صلاة الفجْر 3:35 am
الشروق 5:13 am
صلاة الظُّهْر 11:57 am
صلاة العَصر 3:36 pm
صلاة المَغرب 6:42 pm
صلاة العِشاء 8:09 pm

مواقيت الصلاة في الجيزة
الصلاة وقت الاذان
صلاة الفجْر 3:34 am
الشروق 5:10 am
صلاة الظُّهْر 11:52 am
صلاة العَصر 3:28 pm
صلاة المَغرب 6:34 pm
صلاة العِشاء 7:59 pm

مواقيت الصلاة في الغربية
الصلاة وقت الاذان
صلاة الفجْر 3:31 am
الشروق 5:08 am
صلاة الظُّهْر 11:52 am
صلاة العَصر 3:30 pm
صلاة المَغرب 6:36 pm
صلاة العِشاء 8:03 pm

مواقيت الصلاة في كفر الشيخ
الصلاة وقت الاذان
صلاة الفجْر 3:31 am
الشروق 5:09 am
صلاة الظُّهْر 11:53 am
صلاة العَصر 3:32 pm
صلاة المَغرب 6:38 pm
صلاة العِشاء 8:04 pm

مواقيت الصلاة في اسيوط
الصلاة وقت الاذان
صلاة الفجْر 3:43 am
الشروق 5:15 am
صلاة الظُّهْر 11:53 am
صلاة العَصر 3:26 pm
صلاة المَغرب 6:32 pm
صلاة العِشاء 7:54 pm

مواقيت الصلاة في أسوان
الصلاة وقت الاذان
صلاة الفجْر 4:19 am
الشروق 5:48 am
صلاة الظُّهْر 12:21 pm
صلاة العَصر 3:47 pm
صلاة المَغرب 6:55 pm
صلاة العِشاء 8:14 pm

مواقيت الصلاة في مرسى مطروح
الصلاة وقت الاذان
صلاة الفجْر 3:45 am
الشروق 5:23 am
صلاة الظُّهْر 12:08 pm
صلاة العَصر 3:47 pm
صلاة المَغرب 6:53 pm
صلاة العِشاء 8:20 pm

مواقيت الصلاة في الفيوم
الصلاة وقت الاذان
صلاة الفجْر 3:37 am
الشروق 5:12 am
صلاة الظُّهْر 11:54 am
صلاة العَصر 3:29 pm
صلاة المَغرب 6:35 pm
صلاة العِشاء 8:00 pm

امساكية رمضان 2020 مصر | موعد صلاة المغرب في اليوم الحادي عشر من رمضان 1441.. مواقيت الصلاة اليوم الأحد 4/5/2020 في محافظات مصر

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