امساكية رمضان 2020 مصر | موعد صلاة المغرب في اليوم الحادي عشر من رمضان 1441.. مواقيت الصلاة اليوم الأحد 4/5/2020 في محافظات مصر

يبحث العديد من مستخدمي جوجل عن مواعيد الصلاة اليوم الأحد 4 مايو 2020، وتسهيلًا على متابعينا الكرام

في بوابة "الفجر" الإلكترونية، ننشر لكم مواعيد الصلاة

اليوم الأحد 11 رمضان 1441، وموعد صلاة المغرب

في جمهورية مصر العربية، ونذكركم أن مواعيد الصلاة

تتغير

بالنسبة لجميع المحافظات بدقائق بين كل محافظة وأخرى، حسب التوقيت المحلي لكل محافظة، لذلك نستعرض معكم فيما يلي مواقيت الصلاة في عدد من محافظات ومدن جمهورية مصر العربية.