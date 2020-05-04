فرنسا تلغي الحجر الصحي على المسافرين من أوروبا

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أكد قصر الاليزيه لشبكة CNN يوم الأحد أن فرنسا لن تفرض الحجر الصحي لمدة 14 يومًا على المسافرين من منطقة شنغن في الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة. هذا بغض النظر عن جنسية المسافرين إلى فرنسا.



يبدو أن بيان يوم الأحد يتناقض بشكل مباشر مع تصريح وزير الصحة أوليفييه فيران قبل يوم من إجراء مقترح لحجر جميع الأشخاص الذين يدخلون فرنسا من "الخارج وكورسيكا وغيرها من المناطق الخارجية".



وفي غضون ذلك، ستتحرك الحكومة الفرنسية لتمديد حالة الطوارئ بسبب الفيروس التاجي لنحو شهرين في مجموعة من الإجراءات التي ستعرض على البرلمان يوم الثلاثاء.



منطقة شنغن هي منطقة تضم 26 دولة أوروبية ليس لها حدود داخلية وتسمح للأشخاص بالتنقل بينها بحرية، بما في ذلك دول مثل إسبانيا وفرنسا واليونان وألمانيا وإيطاليا وبولندا.



لم يعلق قصر الإليزيه على ما إذا كان المسافرون من الولايات المتحدة سيخضعون لإجراءات الحجر الصحي إذا دخلوا فرنسا.

