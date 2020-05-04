Advertisements

بيراميدز يرفض رحيل نجم الفريق

الإثنين 04/مايو/2020 - 10:02 ص
بيراميدز
بيراميدز
حسام مجدي
رفض نادي بيراميدز رحيل واحد من نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ورفض أنتس تشاتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز فكرة رحيل نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط الفريق في الصيف القادم.

وأكد تشاتشيتش إلى إدارة نادي بيراميدز أنه يعتمد على دونجا بشكل أساسي في مركز الوسط وسيحتاج إلى خدماته بشكل كبير في الموسم القادم.

وشهدت الفترة الأخيرة تنافس كل من نادي الزمالك والنادي الأهلي على التعاقد مع نبيل دونجا في الصيف القادم.

أخبار تهمك

مجزرة في الزمالك.. 7 لاعبين على قائمة الراحلين

منذ حوالي 15 ساعة

أول رد من شقيق ياسمين عبد العزيز بعد زواجها من أحمد العوضي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. ترامب يفاجئ العالم ويعلن موعد الحصول على مصل كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

الأمم المتحدة تكشف وضع الاقتصاد المصري بعد أزمة كورونا

منذ أقل من ساعتين

المتحدث العسكري يكشف جنسية أغلب التكفيريين الذين تم تصفيتهم بشمال ووسط سيناء

منذ حوالي 8 ساعات

ميسي يصدم جماهير برشلونة ويقرر الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. 15 صورة ترصد مقتل 18 عنصرا إرهابيا في سيناء

منذ يوم

الزمالك يخطط لتوجيه ضربة موجعة إلى الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

قرار مفاجئ من الزمالك بشأن ضم نجم الأهلي في الصيف

منذ حوالي 3 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة صادمة عن انتهاء الكورونا في 20 مايو بمصر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. المتحدث العسكري يعلق على مسلسل "الاختيار" (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. رسالة مطمئنة من القوات المسلحة بشأن كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. فتوى من شيخ الأزهر بشأن التجمعات في ظل كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل بالفيديو.. لحظة تصفية العناصر التكفيرية بسيناء على يد الجيش

منذ حوالي 21 ساعة

"الصحة" تعلن انخفاض أعداد المصابين بكورونا.. وتسجيل 14 حالة وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

استشهاد وإصابة عدد من أبطال الجيش بمناطق تصفية البؤر الإرهابية

منذ حوالي 20 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:54 ص

عاجل.. ترامب يفاجئ العالم ويعلن موعد الحصول على مصل كورونا

"الصحة" تعلن انخفاض أعداد المصابين بكورونا.. وتسجيل 14 حالة وفاة

07:11 م

الأمم المتحدة تكشف وضع الاقتصاد المصري بعد أزمة كورونا

08:35 ص

عاجل بالفيديو.. لحظة تصفية العناصر التكفيرية بسيناء على يد الجيش

01:20 م

عاجل.. المتحدث العسكري يعلق على مسلسل "الاختيار" (فيديو)

02:22 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة