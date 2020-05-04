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مدير الكرة بـ إنبي يؤيد عودة الدوري ولكن بشروط
الإثنين 04/مايو/2020 - 09:55 ص
الفجر الرياضي
تحدث عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي إنبي، عن إلغاء الدوري أو استئنافه من جديد، في ظل الظروف الراهنة جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، المعروف علميًا باسم كوفيد-19.
وقال مدير الكرة بنادي إنبي في تصريحاته عبر قناة
الزمالك:"إن إلغاء بطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الحالي أمر صعب، موضحًا
أن نادي إنبى ينتظر موقف الدولة وفقاً للرؤية العامة لفيروس كورونا المستجد".
وتابع عبد الناصر محمد:"نحن مع عودة الدوري المصري،
لكن بضمانات كاملة للحفاظ على صحة اللاعبين".
وأنهى عبد الناصر حديثه: "لا يمكن الحديث عن مستقبل
الدوري سواء بالإستمرار أو الإلغاء حتى تنتهى الدولة من تقيمها للوضع الحالي بسبب فيروس
كورونا وتمنحنا القرار النهائي".