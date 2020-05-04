مدير الكرة بـ إنبي يؤيد عودة الدوري ولكن بشروط

تحدث عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي إنبي، عن إلغاء الدوري أو استئنافه من جديد، في ظل الظروف الراهنة جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، المعروف علميًا باسم كوفيد-19.

وقال مدير الكرة بنادي إنبي في تصريحاته عبر قناة الزمالك:"إن إلغاء بطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الحالي أمر صعب، موضحًا أن نادي إنبى ينتظر موقف الدولة وفقاً للرؤية العامة لفيروس كورونا المستجد".

وتابع عبد الناصر محمد:"نحن مع عودة الدوري المصري، لكن بضمانات كاملة للحفاظ على صحة اللاعبين".

وأنهى عبد الناصر حديثه: "لا يمكن الحديث عن مستقبل الدوري سواء بالإستمرار أو الإلغاء حتى تنتهى الدولة من تقيمها للوضع الحالي بسبب فيروس كورونا وتمنحنا القرار النهائي".