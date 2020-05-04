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7 قطاعات تقود مؤشر سوق دبي المالي للتراجع بمستهل تعاملات جلسة الإثنين

الإثنين 04/مايو/2020 - 10:57 ص
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير


إستهل سوق دبى المالى، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 3.13% خاسراً 60.94 نقطة ليصل إلى مستوى 1885.40 نقطة، بضغوط هبوط 7 قطاعات ، بلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 120.2 مليون سهم محققة ما قيمته 91.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 1854 صفقة لعدد 26 سهما، وارتفعت 3 أسهم، فيما انخفض 23 سهما.
 
وتراجعت 7 قطاعات بسوق دبى، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 4.89%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 4.37%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 3.15%، ثم قطاع النقل بنسبة 2.45%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.73%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.69%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.74%.
 
وتصدرت قائمة الأسهم المرتفعة بسوق دبي المالي  سهم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 4.17%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 3.92%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 5%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 4.97%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 13.9 مليون ورقة بقيمة 34.4 مليون درهم.
 

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