7 قطاعات تقود مؤشر سوق دبي المالي للتراجع بمستهل تعاملات جلسة الإثنين









إستهل سوق دبى المالى، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 3.13% خاسراً 60.94 نقطة ليصل إلى مستوى 1885.40 نقطة، بضغوط هبوط 7 قطاعات ، بلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 120.2 مليون سهم محققة ما قيمته 91.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 1854 صفقة لعدد 26 سهما، وارتفعت 3 أسهم، فيما انخفض 23 سهما.

وتراجعت 7 قطاعات بسوق دبى، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 4.89%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 4.37%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 3.15%، ثم قطاع النقل بنسبة 2.45%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.73%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.69%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.74%.

وتصدرت قائمة الأسهم المرتفعة بسوق دبي المالي سهم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 4.17%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 3.92%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 5%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 4.97%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 13.9 مليون ورقة بقيمة 34.4 مليون درهم.