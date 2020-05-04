هربت من عائلتها وكرمها السادات.. معلومات لا تعرفها عن زينات صدقي في ذكرى ميلادها

تحل اليوم الأحد، الذكرى الثامنة بعد المائة على ميلاد الفنانة الراحلة زينات صدقي، والتي اشتهرت بتقديم نمط مختلف من الأدوار الكوميدية، في عدد من الأفلام الناجحة أبرزها، "ابن حميدو، شارع الحب، معبودة الجماهير".





وفي السطور التالية، يستعرض "الفجر الفني" ١٠ معلومات عن عانس السينما المصرية زينات صدقي:-





١- ولدت زينات، واسمها الحقيقي زينب محمد مسعد، في الرابع من مايو عام ١٩١٢، في حي الجمرك بمدينة الإسكندرية.





٢- درست في "معهد أنصار التمثيل والخيالة" الذي أسسه الفنان زكي طليمات في الإسكندرية.





٣- منعها والدها من استكمال دراستها، وأرغمها على الزواج، لكن زيجتها لم تكمل أكثر من عام.





٤- هربت من عائلتها بعد رفضهم عملها في الفن، واتجهت نحو الشام.





٥- بدأت حياتها الفنية كمونولجست وراقصة في عدد من الفرق الفنية.





٦- اكتشفها الفنان نجيب الريحاني، وعرض عليها دورًا في إحدى مسرحياته، وهو من أطلق عليها اسم زينات، أما صدقي فقد اقتبسته من اسم صديقتها خيرية صدقي.





٧- شاركت في أكثر من ٤٠٠ فيلم، من بينها: "ليلة من عمري، الآنسة حنفي، المجانين في نعيم، إسماعيل يس في مستشفى المجانين".





٨- في نهاية الستينات، قلت الأدوار المعروضة عليها وأفل نجمها، حتى أنها باعت أثاث منزلها حتى تحصل على الطعام.





٩- كان آخر عمل شاركت فيه هو فيلم "بنت اسمها محمود" عام ١٩٧٥.





١٠- كرمها الرئيس أنور السادات في عيد الفن في عام ١٩٧٦، ولم يكن لديها مالًا لشراء فستان لحضور الحفل.





١١- أصيبت بماء على الرئة، وتوفيت في الثاني من مارس ١٩٧٨.





١٢- جسدت الفنانة بدرية طلبة دور زينات صدقي في مسلسل "أبوضحكة جنان"، عام 2009.



