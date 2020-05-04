مؤشر سوق البحرين المالي يهبط 0.22% خلال التعاملات الصباحية





إستهل سوق البحرين المالى، تداول اليوم الاثنين علي تراجع ، بعدما تعطلت أمس الأحد بمناسبة يوم العمال، وهبط المؤشر الرئيسي للسوق بنسبة 0.22% خاسراً 2.92 نقطة ليصل إلى مستوى 1307.81 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى الاستثمار والخدمات، وبلغ حجم التداول بسوق البحرين المالي ، بمستهل التعاملات 104 ألف سهم بقيمة 7992 درهم.









وتراجع قطاعى الاستثمار والخدمات بسوق البحرين المالي ، بنسبة 5.68%، 0.42%، على التوالى، بضغوط هبوط أسهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 8.12%، زين البحرين بنسبة 0.99%.

يذكر أن سوق البحرين، قد تعطل رسمياً أمس الأحد، بمناسبة يوم العمــال لعام 2020.