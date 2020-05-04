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مؤشر سوق البحرين المالي يهبط 0.22% خلال التعاملات الصباحية

الإثنين 04/مايو/2020 - 11:01 ص
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير

إستهل سوق البحرين المالى، تداول اليوم الاثنين علي تراجع ، بعدما تعطلت أمس الأحد بمناسبة يوم العمال، وهبط المؤشر الرئيسي للسوق بنسبة 0.22% خاسراً 2.92 نقطة ليصل إلى مستوى 1307.81 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى الاستثمار والخدمات، وبلغ حجم التداول  بسوق البحرين المالي ، بمستهل التعاملات 104 ألف سهم بقيمة 7992 درهم.


وتراجع قطاعى الاستثمار والخدمات بسوق البحرين المالي ، بنسبة 5.68%، 0.42%، على التوالى، بضغوط هبوط أسهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 8.12%، زين البحرين بنسبة 0.99%.
 
يذكر أن سوق البحرين، قد تعطل رسمياً أمس الأحد، بمناسبة يوم العمــال لعام 2020.

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