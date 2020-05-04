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بعد سرقة البنك.. مسلسل بـ 100 وش لـ نيللي كريم وآسر ياسين يحتل تريند تويتر

الإثنين 04/مايو/2020 - 11:05 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
احتل مسلسل "ب 100وش" للنجمة نيللي كريم وآسر ياسين، قائمة تريند موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عقب عرض حلقات المسلسل ونجاحهم في سرقة الفلوس.

وتفاعل عدد كبير مع المسلسل حتى اصبح الاكثر تداولًا على تويتر، والأكثر بحثًا على مواقع التواصل الأجتماعي، فكتب أحد "مسلسل تحفه بجد" وأضاف آخر"النهاردة أخيرًا سرقوا العشرين مليون جنية من البنك".

مسلسل "ب 100 وش" تدور أحداثة إطار كوميدي لايت، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم النجمة نيللي كريم وآسر ياسين وعلا رشدي وإسلام إبراهيم إلى جانب ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف.

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