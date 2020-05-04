عبر الـ"تيك توك".. هند عبدالحليم تتقمص شخصية بكيزة الدرملي

نشرت الفنانة الشابة هند عبد الحليم، فيديو جديد لها من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل االفيديوهات "تيك توك"، ظهرت فيه وهي تقوم بتقمص شخصية "بكيزة هانم الدرملى"، للفنانة القديرة سهير البابلي.





ونال الفيديو إعجاب العديد من متابعيها، فجاءت أبرز التعليقات على النحو التالي: "حلو قوي"، "دمك خفيف، هي بكيزة كانت قمر كده".





ونذكر أن آخر أعمال الفنانة هند عبدالحليم، هو مشاركتها في مسلسل "حكايات بنات الجزء الرابع" والذي عرض قبل شهر رمضان الكريم وحقق نسب مشاهدة عالية.







