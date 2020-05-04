بوابة تعقيم لحماية المترددين على نقابة المهندسين في قنا (صور)

أعلنت نقابة المهندسين بقنا، تشغيل بوابة التعقيم الذاتي لاستخدامها في أعمال تطهير المترددين على مقر النقابة، بعد التوصل إلى تصميم البوابة بشكل مناسب، وبتكلفة بسيطة.

يقول الدكتور مهندس محمود أبوزيد، نقيب المهندسين بقنا، في تصريحات إلى "الفجر"، إنه تمكن من التوصل إلى إعداد وتصميم وتنفيذ بوابة تعقيم لاستخدامها لتطهير المترددين من المهندسين على مقر النقابة في قنا، وذلك بتكلفة بسيطة، وإهداء التصميم مجانًا للنقابة.

وأوضح نقيب المهندسين، أن التصميم احتوى على إطار من الحديد (علب 3سم × 3سم) ارتفاع 2.2م وعرض 0.5م وتغطيته بالبلاستيك المقوى، بالإضافة إلى دائرة سباكة من مواسير البولي بروبلين، موصولة برشاشات مياه مثل المستخدمة في الري بالرش في الزراعة.





وتابع أبوزيد، أنه تم تزويد التصميم بخزان مياه صغير مزود بطلمبة ضغط وصمامات عدم رجوع، بالإضافة إلى حساس لتشغيل الدائرة عند الاقتراب منها، كما يمكن أيضا تشغيلها بتكلفة أقل عن طريق أداة تشبه أداة تشغيل موتور ماكينة الخياطة، وفي النهاية يستخدم سائل التعقيم وهو عبارة عن ماء + فيروسيد.





ويؤكد نقيب المهندسين، أن النقابة تقف خلف القيادة السياسية، في اتباع جميع التعليمات والقرارات المنظمة للحفاظ على أمن وسلامة البلاد، ومن أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





وفي ذات السياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 40 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1562 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2041 حالة، من ضمنهم الـ 1562 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 272 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 6465 حالة من ضمنهم 1562 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و429 حالة وفاة.



