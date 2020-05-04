طارق يحيى: اللجنة الخماسية ليس لديها أي نية لعودة النشاط الرياضي

أشار طارق يحيى، نجم الزمالك السابق إلى أن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة ليس لديها أي نية لعودة النشاط الرياضي خلال الموسم الحالي، على الرغم من التصريحات الصادرة من مسؤوليه، والتي تؤكد عكس ذلك.





وأوضح يحيى، خلال تصريحات تليفزيونية، سبب ذلك، قائلا، "اللجنة الخماسية لا تريد استئناف النشاط الرياضي، حتى لا تتحمل مسؤولية ذلك، في ظل تفشي فيروس كورونا".





وأكمل،"اللجنة الخماسية، أكد في أكثر من مناسبة رغبتها في استئناف النشاط، إلا أن الحقيقة عكس ذلك، حتى يكون قرار إلغاء الدوري نابع من الدولة".





وواصل، "من يتحمل قرار استئناف النشاط، إذا تعرض أي من أفراد المنظومة الرياضية للإصابة بفيروس كورونا؟".





جدير بالذكر أن النشاط الرياضي في مصر قد توقف منذ شهر مارس الماضي، ولم يتم تحديد موعد لعودة النشاط حتى الآن.