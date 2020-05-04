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عاجل.. بلاغ جديد ضد رامز جلال بسبب سخريته من أهالي الشرقية

الإثنين 04/مايو/2020 - 11:07 ص
رامز جلال
رامز جلال
رامز جلال
أزمة جديده تلاحق رامز جلال بعد إثارته غضب أهالي محافظة الشرقية، قدم علي إثرها ايمن محفوظ بلاغ رسمي للسياده النائب العام، ضد رامز جلال بتكليف من جموع أهالي محافظه الشرقيه للسخرية.


وأثارت حلقة الأمس من برنامج رامز جلال ردود أفعال غاضبة من جموع شعب الشرقية بسخريته من أحد الضيوف بقوله "انت مبهدل ليه هو انت جاي من الزقازيق) في إشاره للسخرية والتنمر على أهالي المنطقة.

وأكد أيمن محفوظ أن تقديم البلاغ جاء بناء علي تكليف من جموع شعب الشرقية في اتخاذ إجراء ضد رامز جلال، وأضاف أيمن محفوظ المحامي سارعت لتقديم بلاغنا لسيادة النائب العام راجين أن تتم محاكمة رامز جلال لإهانته لأهل الشرقيه والتي تعد ثالث محافظة في عدد السكان 7.5من اجمالي سكان مصر.

 واستطرد محفوظ ببلاغه الشرقية كانت إحدى عواصم مصر القديمة وتحتوي علي آثار عظيمةمن التاريخ الفرعوني بمدن مثل تل بسطا وصان الحجر وكانت الشرقية ممرا للسيده العذراء في الرحلة المباركة لمصر.
عاجل.. بلاغ جديد ضد رامز جلال بسبب سخريته من أهالي الشرقية
عاجل.. بلاغ جديد ضد رامز جلال بسبب سخريته من أهالي الشرقية
عاجل.. بلاغ جديد ضد رامز جلال بسبب سخريته من أهالي الشرقية
عاجل.. بلاغ جديد ضد رامز جلال بسبب سخريته من أهالي الشرقية

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