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روسيا تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

الإثنين 04/مايو/2020 - 11:13 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
سجلت السلطات الصحية الروسية، 10581 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الاثنين، وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة رسميًا إلى 145268، وفقًا لمقر الدولة في التصدي للفيروس الجديد.

هذا الرقم هو ثاني أعلى عدد من الحالات التي شهدتها روسيا في غضون 24 ساعة منذ بدء الوباء.

حتى الآن، تم تسجيل 1،356 حالة وفاة وشفاء 18095 مريضا في روسيا. وطبقًا لبيانات المقر، فإن ما يقرب من نصف الحالات المسجلة في الأسابيع الماضية كانت بدون أعراض. تمثل موسكو أكثر من نصف جميع حالات فيروس كورونا في البلاد.

وقال عمدة موسكو سيرجي سوبيانين في تدوينة على الإنترنت يوم السبت أنه على أساس "فحص مجموعات سكانية مختلفة"، من المحتمل أن يكون 2 ٪ من جميع سكان المدينة مصابين بالفيروس.

وفقًا للبيانات الرسمية، هناك 12.7 مليون شخص في موسكو، 2 ٪ منهم تقريبًا 254،000 شخص.

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