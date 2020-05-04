Advertisements

بعد اقترابه من الدوري الإنجليزي.. كشف حساب سالم الدوسري مع الهلال

الإثنين 04/مايو/2020 - 11:11 ص
سالم الدوسري
سالم الدوسري
أميرة فطيم
كسر سالم الدوسري كافة الأرقام القياسية وحقق انطلاقة مميزة منذ انضمامه للفريق الاول لكرة القدم بنادي الهلال عام 2011.

وساهمت قدرات الدوسري العالية في اقترابه من اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث كشف اللاعب تلقيه عرضا رسميا من أحد الأندية الانجليزية في الدرجة الاولى.

وأوضح الدوسري أن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، يسعى لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أرقام سالم الدوسري مع الهلال:-

شارك سالم الدوسري مع الهلال في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين؛ في 125 مباراة، أحرز خلالهم 23 هدفًا، فيما صنع 16 هدف آخرين.

وخاض الدوسري مع الهلال 66 لقاء في دوري أبطال آسيا، سجل خلاهم 10 أهداف، وقدم 15 تمريرة حاسمة.

كما شارك نجم الهلال هذا الموسم في 18 مباراة، بمختلف المسابقات، محرزًا 3 أهداف، بينما صنع 4 أهداف آخرين.

وبلغة الأرقام يكون الدوسري قد خاض مع الهلال 191 مباراة، ونجح في تسجيل 33 هدف، وتقديم 64 تمريرة حاسمة.

أخبار تهمك

عاجل.. المتحدث العسكري يعلق على مسلسل "الاختيار" (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل بالفيديو.. لحظة تصفية العناصر التكفيرية بسيناء على يد الجيش

منذ حوالي 23 ساعة

أول رد من شقيق ياسمين عبد العزيز بعد زواجها من أحمد العوضي

منذ حوالي 12 ساعة

أحمد موسي يطالب بتطبيق نموذج الحرم المكي حال فتح المساجد

منذ حوالي 3 ساعات

استشهاد وإصابة عدد من أبطال الجيش بمناطق تصفية البؤر الإرهابية

منذ حوالي 22 ساعة

الزمالك يخطط لتوجيه ضربة موجعة إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

الأمم المتحدة تكشف وضع الاقتصاد المصري بعد أزمة كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

"الصحة" تعلن انخفاض أعداد المصابين بكورونا.. وتسجيل 14 حالة وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

المتحدث العسكري يكشف جنسية أغلب التكفيريين الذين تم تصفيتهم بشمال ووسط سيناء

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. رسالة مطمئنة من القوات المسلحة بشأن كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

قرار مفاجئ من الزمالك بشأن ضم نجم الأهلي في الصيف

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ترامب يفاجئ العالم ويعلن موعد الحصول على مصل كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. فتوى من شيخ الأزهر بشأن التجمعات في ظل كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

أهان أهالى الشرقية.. بلاغ عاجل للنائب العام ضد رامز جلال

منذ أقل من ساعة

عمرو أديب يكشف مفاجأة صادمة عن انتهاء الكورونا في 20 مايو بمصر

منذ حوالي 9 ساعات

ميسي يصدم جماهير برشلونة ويقرر الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:54 ص

عاجل.. ترامب يفاجئ العالم ويعلن موعد الحصول على مصل كورونا

أحمد موسي يطالب بتطبيق نموذج الحرم المكي حال فتح المساجد

08:32 ص

أهان أهالى الشرقية.. بلاغ عاجل للنائب العام ضد رامز جلال

11:06 ص

عاجل بالفيديو.. لحظة تصفية العناصر التكفيرية بسيناء على يد الجيش

01:20 م

"الصحة" تعلن انخفاض أعداد المصابين بكورونا.. وتسجيل 14 حالة وفاة

07:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة