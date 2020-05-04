علي جمعة: الثلث الأخير من الليل محل لاستجابة الدعاء (فيديو)

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، إنه يتحتم علينا في هذه الأيام المباركة أن نكثر من الإطعام، حيث جعله الله –سبحانه وتعالي- صفة من صفات الأبرار.





وأوضح "جمعة"، خلال تقرير خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، أن الرسول –صل الله عليه وسلم- يحثنا أيضا على اطعام الطعام، مضيفا أنه يجب أن نسعى إلى الله بالعديد من العبادات كاطعام الطعام، وافشاء السلام، والصلاة والناس نيام، حيث يكون لهذه العبادات مردود كبير على حياتنا.





وأضاف أن ثلث الليل الأخير محل لاستجابة الدعاء، والذي يبدأ في بعض الأيام الساعة الواحدة ليلا، والبعض الآخر في الثانية ليلا حتى مطلع الفجر.





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 40 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1562 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2041 حالة، من ضمنهم الـ 1562 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 272 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الأحد، هو 6465 حالة من ضمنهم 1562 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و429 حالة وفاة.



