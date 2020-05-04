انتحار مؤلف سلسلة روايات شهيرة.. والشرطة تحقق

انتحر مؤلف سلسلة أفلام الرعب الشهيرة "Child’s Play" الشهيرة بشخصية "تشاكي" جون لافيا، في التاسع والعشرين من شهر إبريل الماضي وفارق الحياة عن عمر ناهز الـ 63 عامًا.





و بحسب ما نقلته مجلة Variety، أصدرت عائلة لافيا، بيان جاء فيه أنه أقدم على الانتحار في منزله الواقع في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، كما عبر زميل جون في كتابة السيناريو للفيلم دون مانسيني، عن حزنه الشديد جراء تلقيه الخبر.





قال دون مانسيني عن رحيل جون لافيا: "لقد دمرنا سماع خبر انتحار صديقنا جون لافيا، فكان جزءًا مهمًا من عائلة تشاكي منذ البداية، حيث شارك في كتابة نص"Child’s Play" الأصلي مع المخرج توم هولاند ومعي، وجون أخرج "Child’s Play 2"، الفيلم المفضل بين محبي تشاكي".

وأضاف مانسيني قائلًا: "كان جون فنانًا كريمًا للغاية، سمح لي أن أرافقه في كل اجتماع، وأن أكون كظله في موقع التصوير؛ وعلمني الكثير عن صناعة الأفلام خلال إنتاج هذا الفيلم، بشكل أكبر بالمقارنة مع عدة فصول دراسية في مدرسة السينما".













