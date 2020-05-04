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حلا شيحة تتقمص شخصية نيللي من خلال الـ Tik Tok

الإثنين 04/مايو/2020 - 11:19 ص
حلا شيحة
حلا شيحة
رشا عادل
شاركت الفنانة حلا شيحة، جمهورها بمقطع فيديو جديد لها، على حسابها الشخصي، عبر تطبيق "تيك توك"، وظهرت خلاله تتقمص شخصية نيللي من مسلسل "نيللي وكريم" بموقف مع عم بندق.ع فيديو جديد لها، على حسابها الشخصي، عبر تطبيق "تيك توك"، وظهرت خلاله تتقمص شخصية نيللي من مسلسل "نيللي وكريم" بموقف مع عم بندق.

ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"كنتي جميلة قوي" وأضاف آخر"شكلك اتغير جدًا"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"عسولة قوي ملكيش دعوة بكلام الناس عن شكلك".

يذكر أن حلا شيحة، تشارك في السباق الرمضاني الحالي بمسلسل "خيانة عهد" وتدور أحداثة في إطار أجتماعي تشويقي، ويشارك في بطولته الفنانة يسرا وعبير صبري وخالد أنور وسلوى عثمان.

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الكلمات المفتاحية

حلا شيحة عهد وخيانة

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