Advertisements

غرفة صناعة الملابس الجاهزة تُقدم خصومات بـ434 منفذًا للصحفيين والأطقم الطبية

الإثنين 04/مايو/2020 - 11:19 ص
نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
أعلن الدكتور محمد عبدالسلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات، باتحاد الصناعات، موافقة 15 شركة على تقديم خصومات للصحفيين والأطقم الطبية، بـ 434 منفذًا، استجابة لمبادرة "بوابة روزاليوسف"، "المعرفة وقاية.. الشائعة خيانة"، "الصحفيون والإعلاميون.. مقاتلون في معركة الوعي"، التي توجه الشكر لمؤسسات الدولة المصرية وجيش مصر الأبيض، لما يُبذل من جهد في مواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

وقال "عبدالسلام" إنه تم توجيه الدعوة لشركات، أعضاء بالغرفة، لتقديم خصومات حتى نهاية العام، لأعضاء نقابة الصحفيين، وأعضاء نقابات المهن الطبية، تقديرًا لجهودهم، سواء على جبهة التوعية من قبل الصحفيين والإعلاميين، أو على خطوط المواجهة الأولى للوقاية والعلاج، التي يقوم بها الأطباء والتمريض والصيادلة، ومختلف الأطقم الطبية.

وأوضح "عبدالسلام" أن المبادرة يستفيد منها قرابة ٧ ملايين من أعضاء النقابات وأسرهم، وهذا يدعم في الوقت ذاته، الصناعة الوطنية.

يأتي ذلك في إطار التعاون مع مبادرة أطلقها الكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد، رئيس تحرير "بوابة روزاليوسف"، عضو مجلس نقابة الصحفيين، لإعلاء قيمة المعرفة، في مواجهة الشائعات، وتعظم من قيمة دور الإعلام في معارك بناء الوعي العام، والوعي الصحي، إلى جانب جهود جيش مصر الأبيض، وما تلاها من مخاطبة لغرفة الصناعة للتعاون في تقديم خصومات، ودعم المنتجات المصرية.

ومن جانبه، وجه "عبدالمجيد" الشكر لرئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات  ومجلس إدارتها، لدورهم الوطني في دعم الصناعة المصرية، واستجابتهم السريعة، لتقديم ميزة نوعية في شكل خصومات على مشتريات المقاتلين في معارك الوعي، والمقاتلين في جبهة مواجهة "كورونا" في المستشفيات، مؤكدًا أن الصحافة والإعلام، دورهما بالغ الأهمية في بناء حصون الوعي، لدعم جهود مصر والإنسانية في مواجهة جائحة "كورونا".

وأعرب "عبدالمجيد" عن تقديره لإدارة مصر الاحترافية، بمختلف مؤسساتها، لأزمة الجائحة غير المسبوقة عالميًا، وما حققته المؤسسات كافة من إنجازات، وفي القلب منها، جيش مصر الأبيض، داعيًا في الوقت ذاته دعم الصناعة المصرية، لما لها من دور في تعزيز قوة الاقتصاد المصري المتنامي في السنوات الخمس الأخيرة.

وأرسل رئيس الغرفة، خطابات إلى الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، والدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، والدكتور ياسر الجندي نقيب أطباء الأسنان، والمستشار محمد فكري الحارس القضائي على النقابة العامة للصيادلة، والدكتورة كوثر محمود، النقيب العام للتمريض، وجميع نقباء نقابات المهن الطبية، يُعرب خلالها عن تقديره لجهود أعضاء تلك النقابات، وما تقدمه المبادرة لهم.
 
وأكدت غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات، أن الشركات المساهمة في المبادرة، عددها 15 شركة، عبر 434 منفذًا، تقدم خصومات لأعضاء نقابات الصحفيين، والمهن الطبية وأسرهم، تتراوح بين 15- 25%، ويتم إعلان المنافذ عبر نسخة إلكترونية تُسلم للنقابات بأسماء الشركات وعناوين أفرعها، ونسبة الخصم المقدم من كل شركة.

أخبار تهمك

عاجل.. رسالة مطمئنة من القوات المسلحة بشأن كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عمرو أديب يكشف مفاجأة صادمة عن انتهاء الكورونا في 20 مايو بمصر

منذ حوالي 9 ساعات

أول رد من شقيق ياسمين عبد العزيز بعد زواجها من أحمد العوضي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل بالفيديو.. لحظة تصفية العناصر التكفيرية بسيناء على يد الجيش

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. المتحدث العسكري يعلق على مسلسل "الاختيار" (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يخطط لتوجيه ضربة موجعة إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. ترامب يفاجئ العالم ويعلن موعد الحصول على مصل كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. فتوى من شيخ الأزهر بشأن التجمعات في ظل كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

استشهاد وإصابة عدد من أبطال الجيش بمناطق تصفية البؤر الإرهابية

منذ حوالي 22 ساعة

ميسي يصدم جماهير برشلونة ويقرر الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

الأمم المتحدة تكشف وضع الاقتصاد المصري بعد أزمة كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

المتحدث العسكري يكشف جنسية أغلب التكفيريين الذين تم تصفيتهم بشمال ووسط سيناء

منذ حوالي 10 ساعات

أهان أهالى الشرقية.. بلاغ عاجل للنائب العام ضد رامز جلال

منذ أقل من ساعة

"الصحة" تعلن انخفاض أعداد المصابين بكورونا.. وتسجيل 14 حالة وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

قرار مفاجئ من الزمالك بشأن ضم نجم الأهلي في الصيف

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد موسي يطالب بتطبيق نموذج الحرم المكي حال فتح المساجد

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:54 ص

عاجل.. ترامب يفاجئ العالم ويعلن موعد الحصول على مصل كورونا

أحمد موسي يطالب بتطبيق نموذج الحرم المكي حال فتح المساجد

08:32 ص

أهان أهالى الشرقية.. بلاغ عاجل للنائب العام ضد رامز جلال

11:06 ص

عاجل بالفيديو.. لحظة تصفية العناصر التكفيرية بسيناء على يد الجيش

01:20 م

"الصحة" تعلن انخفاض أعداد المصابين بكورونا.. وتسجيل 14 حالة وفاة

07:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة