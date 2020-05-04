تراجع معدلات التضخم في تركيا إلى 10.94% في أبريل

قال معهد الإحصاء التركي يوم الاثنين إن تضخم أسعار المستهلكين تراجع إلى 10.94 بالمئة على أساس سنوي في أبريل ، منسجما مع التوقعات، مع استمرار أسعار النفط قرب مستويات قياسية منخفضة وتأثر النشاط الاقتصادي سلبا بجائحة فيروس كورونا.





وزادت أسعار المستهلكين 0.85 بالمئة مقارنة مع الشهر السابق في أبريل نيسان، بينما توقع استطلاع أجرته رويترز زيادة 0.6 بالمئة.





وأشار الاستطلاع إلى تراجع التضخم السنوي إلى 10.88 بالمئة في أبريل نيسان. كان المعدل انخفض إلى 11.86 بالمئة في مارس بعد صعود لأربعة أشهر متتالية. وفي 2018، سجل أعلى مستوياته في 15 عاما متجاوزا 25 بالمئة.





وارتفع مؤشر أسعار المنتجين 1.28 بالمئة عن الشهر السابق في أبريل نيسان لتبلغ نسبة الزيادة السنوية 6.71 بالمئة، حسبما أظهرته البيانات.







