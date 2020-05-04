Advertisements

الذهب يحافظ على استقراره في ظل ارتفاع الدولار

الإثنين 04/مايو/2020 - 11:25 ص
بوابة الفجر
رويترز
استقرت أسعار الذهب يوم الاثنين حيث وازنت قوة الدولار الأمريكي أثر الدعم الناتج عن تنامي التوترات بين الولايات المتحدة والصين فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا.

وبحلول الساعة 0601 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مستقرا عند 1699.49 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن صعد أكثر من واحد بالمئة يوم الجمعة عقب تهديد الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم على الصين. وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة لتسجل 1707.90 دولار للأوقية.


وارتفع البلاديوم 0.9 بالمئة مسجلا 1915.99 دولار للأوقية، في حين نزل البلاتين 0.4 بالمئة إلى 757.30 دولار وانخفضت الفضة 0.5 بالمئة إلى 14.86 دولار للأوقية.


أخبار تهمك

عاجل.. المتحدث العسكري يعلق على مسلسل "الاختيار" (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. رسالة مطمئنة من القوات المسلحة بشأن كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

"الصحة" تعلن انخفاض أعداد المصابين بكورونا.. وتسجيل 14 حالة وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

المتحدث العسكري يكشف جنسية أغلب التكفيريين الذين تم تصفيتهم بشمال ووسط سيناء

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يخطط لتوجيه ضربة موجعة إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

الأمم المتحدة تكشف وضع الاقتصاد المصري بعد أزمة كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل بالفيديو.. لحظة تصفية العناصر التكفيرية بسيناء على يد الجيش

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. فتوى من شيخ الأزهر بشأن التجمعات في ظل كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

ميسي يصدم جماهير برشلونة ويقرر الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد موسي يطالب بتطبيق نموذج الحرم المكي حال فتح المساجد

منذ حوالي 3 ساعات

استشهاد وإصابة عدد من أبطال الجيش بمناطق تصفية البؤر الإرهابية

منذ حوالي 22 ساعة

عمرو أديب يكشف مفاجأة صادمة عن انتهاء الكورونا في 20 مايو بمصر

منذ حوالي 9 ساعات

أول رد من شقيق ياسمين عبد العزيز بعد زواجها من أحمد العوضي

منذ حوالي 12 ساعة

أهان أهالى الشرقية.. بلاغ عاجل للنائب العام ضد رامز جلال

منذ أقل من ساعة

عاجل.. ترامب يفاجئ العالم ويعلن موعد الحصول على مصل كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

قرار مفاجئ من الزمالك بشأن ضم نجم الأهلي في الصيف

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:54 ص

عاجل.. ترامب يفاجئ العالم ويعلن موعد الحصول على مصل كورونا

أحمد موسي يطالب بتطبيق نموذج الحرم المكي حال فتح المساجد

08:32 ص

أهان أهالى الشرقية.. بلاغ عاجل للنائب العام ضد رامز جلال

11:06 ص

عاجل بالفيديو.. لحظة تصفية العناصر التكفيرية بسيناء على يد الجيش

01:20 م

"الصحة" تعلن انخفاض أعداد المصابين بكورونا.. وتسجيل 14 حالة وفاة

07:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة