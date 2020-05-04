الذهب يحافظ على استقراره في ظل ارتفاع الدولار

استقرت أسعار الذهب يوم الاثنين حيث وازنت قوة الدولار الأمريكي أثر الدعم الناتج عن تنامي التوترات بين الولايات المتحدة والصين فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا.





وبحلول الساعة 0601 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مستقرا عند 1699.49 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن صعد أكثر من واحد بالمئة يوم الجمعة عقب تهديد الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم على الصين. وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة لتسجل 1707.90 دولار للأوقية.









وارتفع البلاديوم 0.9 بالمئة مسجلا 1915.99 دولار للأوقية، في حين نزل البلاتين 0.4 بالمئة إلى 757.30 دولار وانخفضت الفضة 0.5 بالمئة إلى 14.86 دولار للأوقية.







