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573 إصابة جديدة بكورونا في سنغافورة

الإثنين 04/مايو/2020 - 11:32 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت وزارة الصحة في سنغافورة، اليوم الاثنين، 573 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم.

 

وقالت السلطات الصحية في سنغافورة، إن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 18778 حالة، كما سجلت السلطات حتى الآن 18 حالة وفاة.

 

وكانت وزارة الصحة في سنغافورة، سجلت في وقت سابق 447 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أقل ارتفاع يومي في أسبوعين، ليصل عدد حالات الإصابة بالدولة إلى 17548 حالة مع 16 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.

 

وقالت الصحة السنغافورية، إن معظم الحالات الجديدة من بين العمال المهاجرين الذين يعيشون في المهاجع، كما أوردت وكالة "رويترز".

 

وقد أعلنت سنغافورة عن خطط لتخفيف القيود المفروضة بسبب كورونا خلال الأسابيع المقبلة، مع استئناف الأعمال بشكل كامل ابتداءً من 1 يونيو، وفقا لما أوردته شبكة "سي إن إن".

 

وقالت وزارة الصحة في بيان اليوم "مع قيام الجميع بدورهم وملاحظة إجراءات الإبعاد الآمنة، شهدنا انخفاضًا كبيرًا في انتقال المجتمع المحلي خلال الشهر الماضي".

 

وتابعت "مع ذلك، نحن لسنا في منطقة الامان. لا تزال هناك حالات غير مرتبطة في المجتمع وقد تتشكل مجموعات جديدة إذا تخلينا عن حذرنا. يجب أن نكون حذرين في كيفية رفع القيود، ووضع المزيد من الضمانات".

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