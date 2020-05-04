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نيمار مستعد للتضحية من أجل العودة لبرشلونة

الإثنين 04/مايو/2020 - 11:14 ص
نيمار
نيمار
الفجر الرياضي

أوضح تقرير صحفي، عن رغبة نيمار نجم باريس سان جيرمان، في العودة مرة أخرى لناديه السابق برشلونة، خلال الصيف المقبل.

 

وذكر التقرير أن نجم باريس سان جيرمان، على استعداد للموافقة على خصم 50% من راتبه، من أجل العودة مرة أخرى لفريقه السابق برشلونة.

 

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، اليوم الإثنين، أن نيمار عازم بشدة على العودة لبرشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل، وأنه بالفعل رفض تجديد عقده مع باريس سان جيرمان بقيمة 100 مليون يورو.

 

ومن المتوقع أن يقوم باريس سان جيرمان بتخفيض طلباته المادية إلى 150 مليون يورو في الأسابيع المقبلة، خاصة وأن نيمار لا يرغب في تجديد العقد الحالي الذي يبقيه مع الفريق الفرنسي حتى صيف 2022.


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