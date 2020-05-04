سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة، تخصص فى سرقة السيارات والتحصل على السيارات المهربة جمركيًا واصطناع مُستندات ملكية مزورة لهم بقصد التصرف فيها بالبيع.





بداية الواقعة، أكدت معلومات وتحريات قسم مباحث المرور بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بعرض سيارة للبيع بأقل من سعر مثيلاتها بمنطقة منشية البكرى بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وباستهدافه تمكن ضباط قسم مباحث المرور من ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها وتبين أنه (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة "له معلومات مسجلة")، وبحوزته (رخصة تسيير - توكيل بيع من أحد الأشخاص للمتهم المضبوط - شهادة مخالفات للسيارة "وجميعهم مزورين")، وبالكشف على اللوحات المعدنية المثبتة على السيارة تبين أنها "غير خاصة بها" ومنصرفة لسيارة أخرى، وبالكشف على السيارة برقمى "الشاسيه والموتور" تبين أنها مُبلغ بسرقتها بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا.





وبمواجهته اعترف بتكوينه تشكيلًا عصابيًا بالإشتراك مع (أربعة أشخاص) تخصص نشاطهم الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "المغافلة"، وكذا التحصل على السيارات المهربة جمركيًا والمجمعة محليًا واصطناع مُستندات ملكية مزورة لهم بقصد التصرف فيهم بالبيع، وأقر باستيلائه على اللوحات المعدنية المثبتة على السيارة المضبوطة بحوزته من إحدى السيارات المتروكة بالطريق العام.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (ثلاثة من المتهمين) وبحوزتهم (2) توكيل بيع سيارات "دون البيانات وممهورين بخاتم شعار الجمهورية"، وبمواجهتهم بما جاء بأقوال المتهم المضبوط أيدوها، وتم بإرشادهم ضبط عدد (8) سيارات مستولى عليها ومجمعة محليًا ومهربة جمركيًا بأماكن إخفائهم وذلك النحو التالى:





تم ضبط سيارة مثبت عليها لوحات معدنية "دون البيانات" والمبلغ بسرقتها بدائرة قسم شرطة النزهة،وسيارة مُبلغ بسرقتها بمحافظة الجيزة، وسيارة مثبت عليها لوحات "محلية الصنع ودون البيانات" وتبين تعرضها لحادث سير وهلاكها كليًا وتجميع أجزاء سيارة مماثلة لها "مجمعة نصفين" وتثبيت رقمى "الشاسيه والموتور" الأصليين للسيارة بها، عدد (3) سيارات تبين دخولهم للبلاد عبر "المنافذ الجمركية" وإنتهاء تصريح تواجدهم بالبلاد "مهربة جمركيًا"، عدد (2) سيارة مثبت عليهما لوحات معدنية، وتبين أنهما دون البيانات "مهربة جمركيًا".

كما تم بإرشادهم ضبط سيارة "بدون لوحات معدنية" "ملك أحدهم"، والمستخدمة فى ارتكاب حوادث السرقة، وبتفتيش مسكن أحدهم أمكن ضبط ما يلى، عدد (3) طبنجة صوت، وعدد (15) طلقة صوت، خزينة بندقية آلية، وبداخلها عدد (20) طلقة آلية، وعدد (6) طلقات خرطوش عيار 12 مل، و٣ جهاز لاسلكى بمشتملاتهم، و(2) جراب طبنجة، و2 قطعة ملابس أميرية، وشهادة مخالفات "مزورة".



وأقر مالك المسكن "المتهم" بتحصله على المضبوطات من (أحد الأشخاص) بقصد الاحتفاظ بها كمقتنيات للتباهى، وحيازته لشهادة المخالفات المضبوطة بقصد استخدامها فى تسهيل بيع السيارات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

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