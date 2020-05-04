التضامن: انتظام صرف معاشات مايو.. وغدا صرف الشريحة الثانية

تتابع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، صرف معاشات شهر مايو على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص.





وشهد أمس الأحد انتظام عمليات صرف المعاشات في أول أيام صرف الشريحة الأولى لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل؛ حيث بلغ إجمالي حركات الصرف حتى مساء أمس الأحد الموافق الثالث من مايو عدد 1.84 مليون حركة صرف بقيمة إجمالية 1.88 مليار جنيه.





وبلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي 146 ألف حالة بقيمة إجمالية تقارب 119 مليون جنيه، وعدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات الصرف الآلي 1.13 مليون حالة صرف بقيمة إجمالية 1.29 مليار جنيه، بالإضافة إلي 568 ألف حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 464 مليون جنيه، في حين تم تحويل 4.50 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد على 1.68 مليون قائم بالصرف.





وكانت وزارة التضامن الاجتماعى أعلنت فى اطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم عن اتاحة صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الالية "ATM" اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة الموافق الأول من مايو، على أن يتم بداية من الأحد صرف المعاشات المحولة على البنوك، أما فيما يخص منافذ الصرف التابعة للهيئة ومكاتب البريد فقد تم وضع آلية لتقسيم الصرف لأصحاب المعاشات على أيام متفرقة.





أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف سيقومون بالصرف من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد خلال أيام الأحد والاثنين الموافق ( 3-4 ) من شهر مايو.

فئة من يبلغ معاشه أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف فسيقومون بالصرف أيام الثلاثاء والاربعاء الموافق ( 5-6 ) من شهر مايو.

أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيها ويبلغ عددهم 1 مليون قائم بالصرف فسيقومون بالصرف أيام الخميس والسبت ( 7 – 9 ) مايو.

فئة من يزيد معاشهم عن 3000 جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الايام المحددة له يقومون بصرف معاشاتهم اعتبارًا من يوم الاحد الموافق 10 مايو.

