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كوريا الشمالية.. اعتذار دبلوماسي سابق بسبب تكهنات بمرض "كيم"

الإثنين 04/مايو/2020 - 11:25 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
اعتذر تاي يونج هو، دبلوماسي كوري شمالي سابق، اليوم الاثنين، بعد أن قال إن الزعيم كيم جونج أون كان على الأرجح مريضًا للغاية لدرجة أنه لا يستطيع أن يتحمل، قبل أيام من ظهوره في سلسلة وسائل الإعلام الحكومية وهو يدخن ويمشي بسرعة في حدث حضره مئات المسؤولين.

وقال "ثاي"، في بيان: "إنني أدرك أن أحد أسباب تصويت الكثير منكم لي كمشرع هو توقعات التحليل الدقيق والتوقعات بشأن قضايا كوريا الشمالية. أشعر باللوم والمسؤولية الثقيلة. مهما كانت الأسباب، أعتذر للجميع"، كما أوردت وكالة "رويترز".

اختفى "كيم" من وسائل الإعلام الحكومية لأسابيع، مما أثار موجة من التكهنات حول صحته ومكان وجوده، والقلق بشأن آفاق الدولة المسلحة نوويًا في حالة خلافة غير متوقعة.

لكن يوم السبت، نشرت وسائل الإعلام الكورية الشمالية صورًا لـ"كيم" في حفل قص الشريط لافتتاح مصنع للأسمدة.

وجاء ظهوره مرة أخرى بمثابة ضربة لمصداقية بعض المنشقين البارزين من الشمال الذين تكهنوا بأن "كيم" كان يعاني من مرض خطير أو حتى يمكن أن يموت.

تاي يونج هو، وهو أحد المنشقين، كان نائب سفير كوريا الشمالية في بريطانيا، حيث أدار أموالاً سرية لـ"كيم".

هرب "ثاي" إلى كوريا الجنوبية في عام 2016 وكان أحد الهاربين المنتخبين للبرلمان الشهر الماضي.

وقد قال المنشق البارز الآخر المنتخب للبرلمان، جي سيونج هو، في مقابلة إعلامية، إنه متأكد بنسبة 99٪ من أن "كيم" توفي بعد جراحة القلب والأوعية الدموية والإعلان الرسمي سيأتي يوم السبت.


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