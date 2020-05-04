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برلماني: المهووس أردوغان وراء وجود الجماعات الإرهابية في سيناء

الإثنين 04/مايو/2020 - 12:33 م
ارشيفية
ارشيفية
عبداللطيف هيبة
اتهم الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى، النظام الإرهابى التركى ممثلا في السطان المهووس رجب طيب اروغان بأنه وراء وجود الجماعات الإرهابية والتكفيرية داخل ارض سيناء.

وأشار "حساسين" في بيان صحفي، إلى أن أكبر دليل على ذلك الفيديو القصير الذى بثته بعض وسائل الإعلام للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهو يقول بالصوت والصورة إن الإرهابيين المتواجدين في الرقة بسوريا سيتم نقلهم إلى سيناء وسيبدأون جهادهم المسلح ضد الجيش المصري.

وقال عضو مجلس النواب: إن الشعب المصرى العظيم وجيشه الباسل لايمكن أن ينسى أبدا هذه التصرفات الإرهابية من سلطان الدم والإرهاب رجب طيب أردوغان، مؤكدا ان هذا الفيديو، يؤكد ان أردوغان إرهابى مع سبق الإصرار والترصد.

وطالب الدكتور سعيد حساسين من المجتمع الدولى خاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن تقديم أردوغان إلى المحاكمة العاجلة أمام المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمته كمجرم حرب حتى يكون عبرة لجميع الأنظمة والدول التى تشجع وتسلح وتمول وتأوى الإرهاب والارهابيين على أراضيها.

وأحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قرار فرض الطوارئ إلى اللجنة العامة، أمس للمناقشة وكتابة تقريرها للعرض على الجلسة العامة اليوم.

وتنص المادة 131 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن: يخطر رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه في شأنه مشفوعًا ببيان عن الأسباب والمبررات التي دعت إلى ذلك.

وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس في جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربعٍ وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار.

وفى جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تُمَد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يُعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، وتجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع.

كما تنص المادة 132 من اللائحة الداخلية للبرلمان على أن لرئيس الجمهورية أو من ينيبه، الإدلاء ببيان أمام المجلس عن إعلان حالة الطوارئ. وعلى رئيس مجلس الوزراء أن يدلى ببيان عن الأسباب والظروف التي أدت إلى هذا الإعلان ويحيل المجلس بيان رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراسته، وتقديم تقرير عنه إلى المجلس مُتَضمِّنًا رأيَها في توافر الأسباب التي أدت إلى صدور إعلان هذه الحالة، وفى المدة اللازمة لاستمرارها، والقيود التي تفرضها، ومع مراعاة ما ورد في نص المادة 146 من الدستور، لا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.

ونص قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح اليوم، الثلاثاء، الموافق 28 أبريل 2020 نظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء.

وينص قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ، على أن تتولي القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة إخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وتنص المادة الرابعة من القرار، على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه.

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