محمود الهنداوى.. 6 معلومات عن أحدث شهداء كورونا من الأطباء

الطبيب محمود الهنداوى.. إسم برز خلال الساعات الأخيرة، بعدما توفي بسبب فيروس كورونا المستجد، الذي انتشر في عدد من دول العالم، كما ظهر في عدة محافظات مصرية خلال الفترة الحالية، وتسبب في وفاة عدد من الأطباء بمختلف المناطق.





وفيما يلي تستعرض "الفجر" أبرز المعلومات عن محمود الهنداوى، أحدث شهداء كورونا من الجيش الأبيض:





- أستاذ جراحات مخ وأعصاب بكلية الطب جامعة الأزهر بنات.





- كان يعمل مديرًا لمستشفى الزهراء الجامعي في وقت سابق.





- أصيب أستاذ جراحة المخ والأعصاب بالفيروس خلال عمله وإثر مخالطته لمريض مصاب.





- يعتبر الدكتور محمود الهنداوى حالة الوفاة الثامنة بين الأطباء بسبب فيروس كورونا.





- هو ثاني حالة بجامعة الأزهر، والأولى كان الدكتور أحمد اللوائح أستاذ التحاليل الطبية، وقالت عنه إدارة الجامعة في نعيها: إن العزاء يقتصر على تشييع الجنازة، بسبب الظروف التي تمر بها البلاد حاليا وتتطلب منع التجمعات.





- قالت عنه نقابة الأطباء في نعيها: إنه شهيد جديد من الأطباء في مواجهة الوباء، ويعتبر الشهيد الثامن من الفىجيش الأبيض مواجهة فيروس كورونا.





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