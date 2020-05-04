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محمود الهنداوى.. 6 معلومات عن أحدث شهداء كورونا من الأطباء

الإثنين 04/مايو/2020 - 12:36 م
الطبيب محمود الهنداوي
الطبيب محمود الهنداوي
أحمد القاسم
الطبيب محمود الهنداوى.. إسم برز خلال الساعات الأخيرة، بعدما توفي بسبب فيروس كورونا المستجد، الذي انتشر في عدد من دول العالم، كما ظهر في عدة محافظات مصرية خلال الفترة الحالية، وتسبب في وفاة عدد من الأطباء بمختلف المناطق.

وفيما يلي تستعرض "الفجر" أبرز المعلومات عن محمود الهنداوى، أحدث شهداء كورونا من الجيش الأبيض:

- أستاذ جراحات مخ وأعصاب بكلية الطب جامعة الأزهر بنات.

- كان يعمل مديرًا لمستشفى الزهراء الجامعي في وقت سابق.

- أصيب أستاذ جراحة المخ والأعصاب بالفيروس خلال عمله وإثر مخالطته لمريض مصاب.

- يعتبر الدكتور محمود الهنداوى حالة الوفاة الثامنة بين الأطباء بسبب فيروس كورونا.

- هو ثاني حالة بجامعة الأزهر، والأولى كان الدكتور أحمد اللوائح أستاذ التحاليل الطبية، وقالت عنه إدارة الجامعة في نعيها: إن العزاء يقتصر على تشييع الجنازة، بسبب الظروف التي تمر بها البلاد حاليا وتتطلب منع التجمعات.

- قالت عنه نقابة الأطباء في نعيها: إنه شهيد جديد من الأطباء في مواجهة الوباء، ويعتبر الشهيد الثامن من الفىجيش الأبيض مواجهة فيروس كورونا.

أحدث إحصائيات كورونا

وحتى مساء أمس الأحد، بلغ عدد حالات كورونا في مصر 6465 حالة من بينهم 2041 حالة تحولت نتائج تحاليلهم المعملية من إيجابية لسلبية خلال الأيام الأخيرة، من ضمنهم الـ 1562 تعافوا وخرجوا من مستشفيات العزل، فيما وصل عدد الوفيات إلى 429 حالة.

ويبلغ عدد الأطباء المصابين بكورونا قرابة 91 طبيب حتى الآن، وفقًا لنقابة الأطباء، التي طالبت رئيس الوزراء بالتشدد في توفير الحماية اللازمة للأطباء والطواقم الطبية، واتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل حمايتهم من التقاط العدوى خلال أداء واجبهم.

وسبق وفاة محمود الهنداوي، عدد من الأطباء بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، على رأسهم الدكتور هشام الساكت، أحد أكبر أطباء جراحة الأطفال في البلاد ووكيل كلية طب قصر العيني، الدكتور أحمد اللوائح أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر، الدكتور أشرف عدلي، استشاري أمراض القلب، الدكتور جبريل علي يوسف استشارى وكبير جراحين الرمد.

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وفاة محمود الهنداوي كورونا الفجر الطبيب محمود الهنداوي

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