Advertisements

الحلقة 10 مسلسل ونحب تاني ليه تتصدر مؤشرات البحث على جوجل

الإثنين 04/مايو/2020 - 12:33 م
ونحب تاني ليه
ونحب تاني ليه
الفجر الفني
تصدرت الحلقة 10 لمسلسل ونحب تاني ليه للنجمة ياسمين عبدالعزيز، مؤشرات البحث على محرك البحث الشهير جوجل، وذلن بعد سخونة الأحداث وتداول النشطاء الحديث عن الحلقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عرضت الحلقة العاشرة مساء الأحد، من مسلسل "ونحب تاني ليه"، على قناة Cbc الفضائية، الذى تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسى يتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشكلات الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

على جانب آخر هناك علاقة جديدة على وشك البداية، بين "روعة - إيمان السيد" و"هيثم - سليمان عيد"، وهو الحارس الخاص لمنزل عائلة "غالية"، وتبادلا الثنائي نظرات الإعجاب وأثناء حديثهما، طلبت "روعة" من "هيثم" أن يزيل القبعة من رأسه، ولكنها اتصدمت عندما وجدته أصلع، وفرت هاربة منه.

يذكر أن "ونحب تاني ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز ويشاركها كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمى، وسوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وتارا عماد، وصبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.

أخبار تهمك

أهان أهالى الشرقية.. بلاغ عاجل للنائب العام ضد رامز جلال

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. رسالة مطمئنة من القوات المسلحة بشأن كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. بلاغ جديد ضد رامز جلال بسبب سخريته من أهالي الشرقية

منذ ساعتين و 18 دقيقة

أول رد من شقيق ياسمين عبد العزيز بعد زواجها من أحمد العوضي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. ترامب يفاجئ العالم ويعلن موعد الحصول على مصل كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

أحمد موسي يطالب بتطبيق نموذج الحرم المكي حال فتح المساجد

منذ حوالي 5 ساعات

استشاري مناعة يكشف نقطة النهاية لـ"كورونا" (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

الأمم المتحدة تكشف وضع الاقتصاد المصري بعد أزمة كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة صادمة عن انتهاء الكورونا في 20 مايو بمصر

منذ حوالي 11 ساعة

عبدالحفيظ يُنهي ملف تجديد عقد نجم الأهلي

منذ ساعة و 21 دقيقة

"الصحة" تعلن انخفاض أعداد المصابين بكورونا.. وتسجيل 14 حالة وفاة

منذ حوالي 18 ساعة

المتحدث العسكري يكشف جنسية أغلب التكفيريين الذين تم تصفيتهم بشمال ووسط سيناء

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل بالفيديو.. لحظة تصفية العناصر التكفيرية بسيناء على يد الجيش

منذ يوم

نشطاء يتداولون أنباء عن محاولة انقلاب ضد أمير قطر

منذ أقل من ساعة

عاجل.. المتحدث العسكري يعلق على مسلسل "الاختيار" (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يخطط لتوجيه ضربة موجعة إلى الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:39 ص

استشاري مناعة يكشف نقطة النهاية لـ"كورونا" (فيديو)

عاجل.. بلاغ جديد ضد رامز جلال بسبب سخريته من أهالي الشرقية

11:07 ص

عاجل.. ترامب يفاجئ العالم ويعلن موعد الحصول على مصل كورونا

01:54 ص

أحمد موسي يطالب بتطبيق نموذج الحرم المكي حال فتح المساجد

08:32 ص

عاجل بالفيديو.. لحظة تصفية العناصر التكفيرية بسيناء على يد الجيش

01:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة