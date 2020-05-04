الحلقة 10 مسلسل ونحب تاني ليه تتصدر مؤشرات البحث على جوجل

تصدرت الحلقة 10 لمسلسل ونحب تاني ليه للنجمة ياسمين عبدالعزيز، مؤشرات البحث على محرك البحث الشهير جوجل، وذلن بعد سخونة الأحداث وتداول النشطاء الحديث عن الحلقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





عرضت الحلقة العاشرة مساء الأحد، من مسلسل "ونحب تاني ليه"، على قناة Cbc الفضائية، الذى تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسى يتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشكلات الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.





على جانب آخر هناك علاقة جديدة على وشك البداية، بين "روعة - إيمان السيد" و"هيثم - سليمان عيد"، وهو الحارس الخاص لمنزل عائلة "غالية"، وتبادلا الثنائي نظرات الإعجاب وأثناء حديثهما، طلبت "روعة" من "هيثم" أن يزيل القبعة من رأسه، ولكنها اتصدمت عندما وجدته أصلع، وفرت هاربة منه.



