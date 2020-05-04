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ضبط 47 قضية تهريب بضائع في شهر أبريل

الإثنين 04/مايو/2020 - 12:37 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
كثفت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، خلال شهر أبريل الماضي، من جهودها لتفعيل الإجراءات الأمنية وتشديد الرقابة وإحكام السيطرة على الموانئ والمنافذ الجمركية والمعابر ودقة تفتيش المترددين عليها.
جاء ذلك بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاعى "الأمن الوطنى والأمن العام" والقوات المسلحة فى نطاق الاختصاص، لمواجهة أية أعمال من شأنها الإخلال بالأمن والاستقرار بتلك المنطقة، وضبط كل ما يخل بالأمن العام.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، عن تحقيق العديد من النتائج، من بينها، ضبط (47) قضية تهريب بضائع، (1) قضية سرق، (1) قضية إنتحال شخصية، و101 مخالفة إجراءات جمركية.

كما أسفرت الجهود عن ضبط ( 29 ) قضية إنتهاء مدة التصريح، وضبط (42) قضية دخول دائرة بدون تصريح، وضبط (8) قضايا عدم حمل تحقيق شخصية، وضبط (2) قضية صيد فى الممنوع، وضبط (17) مخالفة مسطح مائى، وضبط (14) قضية مزاولة مهنة بدون ترخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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كثف قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملاته الأمنية، فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن ضبط 15 قضية أمن عام، وتنفيذ 117 حكم قضائي متنوع، وذلك على النحو التالى:

ونجحت الحملات بمجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، في ضبط (5) قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع، مواد غذائية، لوازم ماكينات طباعة، أمتعة شخصية) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فيها (303937 جنيهًا).

وتمكنت فى مجال الأمن العام، من ضبط (15) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح، مخالفات مسطح مائى، عدم حمل تحقيق شخصية).

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية، لإحكام السيطرة عليها.

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