الأرصاد تحذر من حال الطقس غدا الثلاثاء (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك فرق كبير بين درجات الحرارة الصغرى والعظمى يصل إلى 13 درجة، حيث تسجل درجى الحرارة العظمى 32 درجة، والصغرى مازالت تسجل 18 درجة.





وأشارت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، إلى أن هناك نشاطا في حركة الرياح وهو ما يشعرنا ببرودة الطقس ليلا، منوهة بأن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية غدا الثلاثاء.





وأوضحت أن درجات الحرارة ستنخفض غدا بمعدل 6 درجات، فضلا عن وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، والمناطق من الوجه البحري، لافتة إلى أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاع تدريجي اعتبارا من الأربعاء المقبل.





أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، بدرجات الحرارة، على موقعها الرسمي، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين الموافق 4 مايو 2020، علي مدن ومحافظات الجمهورية.





الطقس نهارًا:





- طقس مائل للحرارة، غائم جزئي على القاهرة والوجه البحري.

- طقس معتدل، غائم وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

- طقس حار على شمال الصعيد يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومشمس.





الطقس ليلًا:





- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية.

- طقس لطيف على شمال وجنوب الصعيد.





الظواهر الجوية:





نشاط رياح وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة على السواحل الشمالية.





الوصف الفني لخرائط الطقس:





- امتداد مرتفع جوي على السواحل الشمالية والصحراء الغربية.

- امتداد منخفض السودان على القاهرة وجنوب البلاد وسيناء.





وحذرت الأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة اليوم الإثنين الموافق 452020، حيث تتجاوز درجات الحرارة في جنوب الصعيد حاجز الـ40 درجة، وتصل لـ38 درجة على شمال الصعيد، وتسجل القاهرة حوالي 33 درجة.





وقالت الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة ترتفع على المعدل الطبيعي في مثل هذا التوقيت من العام بحوالي 4 درجات، ويشهد الصعيد ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة.





وكانت حذرت الأرصاد، من نشاط للرياح على أغلب المناطق، وهو ما سيقلل الإحساس بدرجات الحرارة، لكن طاهرة الشبورة المائية ستكون الأكثر تأثيرا خاصة على الطرق القريبة من المناطق الزراعية والمسطحات المائية، كما أنها ستعيق الرؤية خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر، وتبدأ في التلاشي عند العاشرة صباحا ومع سطوع أشعة الشمس.



