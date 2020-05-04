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كلوب: طلبت ضم صلاح عندما كنت مدرب دورتموند

الإثنين 04/مايو/2020 - 12:39 م
كلوب وصلاح
كلوب وصلاح
محمد الدمتناوي

دمتناوي
تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن طلبه لضم النجم المصري محمد صلاح لصفوف دورتموند، عندما كان مدرب الفريق أنذاك.

وقال كلوب خلال تصريحات لموقع "ليفربول إيكو":" عندما واجهت بازل وأنا في دورتموند لم نكن نعرف محمد صلاح، حينها قلت يا إلهي ما هذا؛ كان لا يُصدق".

وتابع: "عندما طلبت منهم ضمه، كان بالفعل انتقل إلى تشيلسي، لكنه عانى هناك لأن انضمامه كان سابق لآوانه".

وكان محمد صلاح قد انضم إلى تشيلسي بعد مكالمة من البرتغالي جوزيه مورينيو، لكنه لم يحصل على فرصه للمشاركه ورحل إلى فيورنتينا قبل الانضمام لروما، ومن ثم العودة إلى الدوري الإنجليزي عبر بوابة الريدز.

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