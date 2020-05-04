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بريطانيا: الصين لديها أسئلة للإجابة عن تفشي فيروس كورونا

الإثنين 04/مايو/2020 - 12:33 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
قالت السلطات في بريطانيا، اليوم الاثنين، إن الصين لديها أسئلة للإجابة على المعلومات التي تشاركها حول تفشي فيروس كورونا المستجد، لكنها رفضت التعليق على تقارير مفادها أن كونسورتيوم استخباراتي بقيادة الولايات المتحدة اتهم بكين بالتستر.

وقال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس: “أحصل كل يوم على نشرات استخبارية من وكالاتنا حول العالم. لا أعلق على النشرات الفردية، ما رأيته ولم أره. سيكون هذا خطأ."، كما أوردت وكالة "رويترز".

وردًا على سؤال حول ما إذا كان لدى الصين أسئلة للإجابة عن مدى سرعة جعل العالم يدرك مدى الأزمة، قال وزير الدفاع بن والاس: "أعتقد ذلك."

وأضاف "والاس": "أن الصين بحاجة إلى أن تكون منفتحة وشفافة بشأن ما اتجهت إليه، ونقصها، لكنها تحقق نجاحات أيضًا"، موضحًا، أن الوقت بعد الوفاة جاء بعد تفشي المرض.

لم تر "رويترز" ملف Five Eyes ولم تتمكن من التحقق على الفور من تقرير "تليجراف" الأسترالي. وقال مصدر استخبارات غربي، إن من المقبول على نطاق واسع الآن أن الصين لم تكن شفافة بالكامل.

صعدت الولايات المتحدة خطابها بشأن الذنب الصيني لفيروس كورونا في الأيام الأخيرة، حيث قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يوم الأحد، إن هناك أدلة على أن المرض ظهر من مختبر صيني.

خلصت وكالات المخابرات الأمريكية إلى أن الفيروس لم يكن من صنع الإنسان أو معدلًا وراثيًا. ولم تقدم واشنطن حتى الآن أي دليل علني على أن الفيروس جاء من مختبر، وهو ما تنفيه بكين بشدة.

أفادت صحيفة "ذاتليجراف" الأسترالية، أن كونسورتيوم Five Eyes الاستخباراتي بقيادة الولايات المتحدة قد قال في ملف بحثي من 15 صفحة، إن الصين قامت عمدًا بقمع أو تدمير الأدلة على تفشي فيروس كورونا في "اعتداء على الشفافية الدولية" الذي أودى بحياة عشرات الآلاف من الأرواح.

تضم The Five Eyes أجهزة استخبارات أمريكية وبريطانية وكندية وأسترالية ونيوزيلندية.

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