Advertisements

مان يونايتد يتجاهل تدخين "روخو" ويهاجمه لكسر الحجر الصحي

الإثنين 04/مايو/2020 - 12:42 م
روخو
روخو
وكالات

هاجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي نجمه الأرجنتيني ماركوس روخو، المعار إلى إستوديانتس، بعد اختراقه قواعد الحجر في الصحي ببلاده، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.


وفقاً لما نشرته شبكة "BBC"، فإن إدارة مانشستر يونايتد انتقدت روخو بعد ظهوره فى فيديو وهو يلعب البوكر ويدخن السجائر برفقة 10 من أصدقائه على الأقل فى مكان واحد، بالرغم من الإجراءات الاحترازية المفروضة ومراعاة التباعد الاجتماعي، في  ظل أزمة فيروس كورونا.


وأضافت: "مسؤولو مانشستر يونايتد سيتحدثون مع المدافع روخو حول سلوكه، بعدما استخف بقواعد الحجر الصحي في الأرجنتين".


ويعد روخو أحدث اللاعبين الذين تجاهلوا الحجر الصحي، بعد نجم أستون فيلا، جاك جريليش، ومدافع مانشستر سيتي، كايل والكر، ومهاجم إيفرتون، مويس كين.


واخترق مدافع فريق مانشستر يونايتد، والمعار إلى إستوديانتس الأرجنتيني، ماركوس روخو، قواعد الحجر الصحي.


وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية، اختراق ماركوس روخو لقواعد الحجر الصحى فى الأرجنتين، من خلال فيديو يظهر فيه برفقة 10 أشخاص على الأقل في مكان واحد مع تدخين السجائر خلال ممارسة لعبة "البوكر".

وأضافت الصحيفة، أن فرانكو شقيق ماركوس روخو وراء تصوير الفيديو، ونشره على حسابه بشبكة التوصل الاجتماعي، قبل مسحه سريعاً، بعدما انتشر، ما جعل اللاعب يتلقى سيلاً من الانتقادات في الأرجنتين على سلوكه.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مانشستر يونايتد كورونا فيروس كورونا روخو

أخبار تهمك

عاجل| بيان من القوات المسلحة.. ورسالة لمقاتلي الصاعقة

منذ ثلث ساعة

المتحدث العسكري يكشف جنسية أغلب التكفيريين الذين تم تصفيتهم بشمال ووسط سيناء

منذ حوالي 12 ساعة

أهان أهالى الشرقية.. بلاغ عاجل للنائب العام ضد رامز جلال

منذ ساعتين و 24 دقيقة

أول رد من شقيق ياسمين عبد العزيز بعد زواجها من أحمد العوضي

منذ حوالي 13 ساعة

"الصحة" تعلن انخفاض أعداد المصابين بكورونا.. وتسجيل 14 حالة وفاة

منذ حوالي 18 ساعة

أحمد موسي يطالب بتطبيق نموذج الحرم المكي حال فتح المساجد

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يخطط لتوجيه ضربة موجعة إلى الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عبدالحفيظ يُنهي ملف تجديد عقد نجم الأهلي

منذ ساعة و 26 دقيقة

الأمم المتحدة تكشف وضع الاقتصاد المصري بعد أزمة كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. المتحدث العسكري يعلق على مسلسل "الاختيار" (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل بالفيديو.. لحظة تصفية العناصر التكفيرية بسيناء على يد الجيش

منذ يوم

عاجل.. رسالة مطمئنة من القوات المسلحة بشأن كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عمرو أديب يكشف مفاجأة صادمة عن انتهاء الكورونا في 20 مايو بمصر

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. بلاغ جديد ضد رامز جلال بسبب سخريته من أهالي الشرقية

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. ترامب يفاجئ العالم ويعلن موعد الحصول على مصل كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

استشاري مناعة يكشف نقطة النهاية لـ"كورونا" (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

توتنهام يرصد موهوب أستون فيلا جاك جريليش

مدافع مانشستر يونايتد يقترب من إيفرتون.. ومشكلة وحيدة أمام الصفقة

ماركوس روخو يضع مانشستر يونايتد في ورطة كبيرة

ماركوس روخو يهدد مانشستر يونايتد بالرحيل في حالة واحدة

على طريقة سمولينج.. روما يستهدف مدافع مانشستر يونايتد

من بينهم محرز.. لاعبين خالفوا قواعد الحجر الصحي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:39 ص

استشاري مناعة يكشف نقطة النهاية لـ"كورونا" (فيديو)

عاجل.. بلاغ جديد ضد رامز جلال بسبب سخريته من أهالي الشرقية

11:07 ص

عاجل.. ترامب يفاجئ العالم ويعلن موعد الحصول على مصل كورونا

01:54 ص

أحمد موسي يطالب بتطبيق نموذج الحرم المكي حال فتح المساجد

08:32 ص

عاجل| بيان من القوات المسلحة.. ورسالة لمقاتلي الصاعقة

01:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة