مان يونايتد يتجاهل تدخين "روخو" ويهاجمه لكسر الحجر الصحي

هاجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي نجمه الأرجنتيني ماركوس روخو، المعار إلى إستوديانتس، بعد اختراقه قواعد الحجر في الصحي ببلاده، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.





وفقاً لما نشرته شبكة "BBC"، فإن إدارة مانشستر يونايتد انتقدت روخو بعد ظهوره فى فيديو وهو يلعب البوكر ويدخن السجائر برفقة 10 من أصدقائه على الأقل فى مكان واحد، بالرغم من الإجراءات الاحترازية المفروضة ومراعاة التباعد الاجتماعي، في ظل أزمة فيروس كورونا.





وأضافت: "مسؤولو مانشستر يونايتد سيتحدثون مع المدافع روخو حول سلوكه، بعدما استخف بقواعد الحجر الصحي في الأرجنتين".





ويعد روخو أحدث اللاعبين الذين تجاهلوا الحجر الصحي، بعد نجم أستون فيلا، جاك جريليش، ومدافع مانشستر سيتي، كايل والكر، ومهاجم إيفرتون، مويس كين.





واخترق مدافع فريق مانشستر يونايتد، والمعار إلى إستوديانتس الأرجنتيني، ماركوس روخو، قواعد الحجر الصحي.





وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية، اختراق ماركوس روخو لقواعد الحجر الصحى فى الأرجنتين، من خلال فيديو يظهر فيه برفقة 10 أشخاص على الأقل في مكان واحد مع تدخين السجائر خلال ممارسة لعبة "البوكر".

وأضافت الصحيفة، أن فرانكو شقيق ماركوس روخو وراء تصوير الفيديو، ونشره على حسابه بشبكة التوصل الاجتماعي، قبل مسحه سريعاً، بعدما انتشر، ما جعل اللاعب يتلقى سيلاً من الانتقادات في الأرجنتين على سلوكه.