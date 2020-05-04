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إبراهيموفيتش يشعل ميلان

الإثنين 04/مايو/2020 - 01:01 م
إبراهيموفيتش
إبراهيموفيتش
وكالات
يجهل فريق ميلان الإيطالي موعد عودة النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش إلى إيطاليا قبل العودة إلى التدريبات خلال الفترة المقبلة.

تستعد أندية الكالتشيو للعودة إلى التدريبات هذا الأسبوع، بعدما حصلت على الضوء الأخضر من الحكومة الإيطالية.

وذكرت صحيفة "كورييرى ديلا سيرا" الإيطالية، أن ميلان يجهل موعد عودة إبراهيموفيتش إلى إيطاليا مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، حيث لم يخطر اللاعب النادى بأي شيء منذ سفره إلى السويد بعد أزمة كورونا.

وتقترب عدة أندية إيطالية من العودة إلى التدريبات هذا الأسبوع، وترددت تقارير حول عودة ميلان إلى التدريبات الجمعة المقبل.
  
ويتواجد إبراهيموفيتش في السويد خلال الفترة الأخيرة، ولكنه لم يتوقف عن ممارسة كرة القدم، حيث حرص على المشاركة في تدريبات نادي هاماربي، والذي يملك إبراهيموفيتش 25% من أسهمه.

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