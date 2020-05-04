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كيليان مبابي يضيع من ريال مدريد

الإثنين 04/مايو/2020 - 01:17 م
مبابي
مبابي
وكالات

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن نبأً صادم لنادي ريال مدريد الإسباني، مفاده أن الفرنسي كيليان مبابي يقترب من تجديد عقده مع باريس سان جيرمان.


ينتهي عقد صاحب 21 عاماً مع "بي إس جي" في 2022، وذُكر على نطاق واسع أن التعاقد معه يُمثل الأولوية المُطلقة للميرنغي في المستقبل القريب، وأنه يرغب بدوره في ارتداء القميص الأبيض الشهير.


وذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن استراتيجية ريال مدريد ومبابي للضغط على باريس سان جيرمان، تتمثل في رفض المهاجم تجديد عقده، ما يجعل النادي "الملكي" في موقف قوة أثناء مفاوضاته مع نظيره في العاصمة الفرنسية.


في حين تشير ليكيب إلى أن مبابي غيّر موقفه، حيث بدأ يؤمن بمشروع نادي العاصمة الفرنسية، وقدرته على تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.


وأضافت الصحيفة الفرنسية أيضاً، أن القطري ناصر الخليفي، ، وعده بمنحه راتب مماثل لما يحصل البرازيلي نيمار دا سيلفا، في محاولة منه لتكثيف مساعيه لضمان بقاء مبابي لأطول فترة ممكنة في حديقة الآمراء.


الجدير بالذكر أن مبابي لعب 33 مباراة مع كتيبة الألماني توماس توخيل منذ انطلاق الموسم لحساب جميع المسابقات وسجل خلالهم 30 هدفًا وقدم 17 تمريرة حاسمة لزملائه.

 

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مبابي كيليان مبابي ريال مدريد باريس سان جيرمان

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