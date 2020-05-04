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إيران تعلن ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 6277 شخصا

الإثنين 04/مايو/2020 - 12:53 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت وزارة الصحة في إيران، اليوم الاثنين، 74 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6277.

 

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، تجاوز عدد المصابين بالفيروس في البلاد 98 ألف مصاب، وارتفاع عدد المتعافين إلى 79397 شخصا، ووصفت الوزارة حالة 2676 مصابا بالحرجة.

 

وكشفت الصحة الإيرانية، أن العدد الكلي للاختبارات التي تم إجراؤها منذ بداية تفشي الفيروس حتى اليوم بلغ  508288 اختبارا.

 

وفي وقت سابق سجلت وزارة الصحة الإيرانية، 47 حالة وفاة فقط، وهو أقل معدل وفيات خلال 55 يوما.

 

تصاعد الجدل حول أصل فيروس كورونا الجديد، الذي تفشى في ديسمبر الماضي في مدينة ووهان الصينية، بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، إلى أعلى مستوياته.

 

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه فيروس صيني، فيما اشتبهت بكين في أن يكون وافدا من الولايات المتحدة.

 

وأشار بعض العلماء والمتخصصون المنشغلون الآن بمكافحة هذا الوباء القاتل، إلى عدم وجود دلائل على تخليقه وأنه فيروس "طبيعي" معروف "النسب"، تعرض لطفرة حولته إلى "قاتل" يمتلك القدرة على اختراق خلايا البشر.

 

ونشرت المجلة الأمريكية المتخصصة Nature المعروفة برصانتها، تقريرًا مثيرًا، ألقى ولا يزال المزيد من النار على زيت "نظرية المؤامرة".

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فيروس كورونا ايران ارتفاع وفيات كورونا

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